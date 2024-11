Družina Malcolma X prepričana, da so tajni agenti in policija vpleteni v njegov umor

Zdaj je družina prepričana, da so tako CIA, FBI kot newyorška policija bili ne le seznanjeni z umorom, temveč da so tudi sodelovali in da je umor omogočil "skorumpiran, nezakonit in neustaven odnos med organi pregona in neusmiljenimi morilci".

Malcolm X je bil ubit leta 1965, ko so ga trije oboroženi moški 21-krat ustrelili, ko se je pripravljal na govor v New Yorku. Ob prihodu v bolnišnico so ga razglasili za mrtvega, obdukcija pa je pokazala strelne rane v prsih, levi rami, rokah in nogah.

Kot piše v tožbi, so bile povezave med "agencijami in morilci več let nenadzorovane, vladni uslužbenci pa so jih aktivno prikrivali, odobravali, ščitili in omogočali". Nekaj dni pred usodim streljanjem naj bi newyorška policija v sodelovanju s CIO in FBI pridržala tudi člane varnostne ekipe Malcolma X in namerno odstranila določene uslužbence iz dvorane, kjer je bil ustreljen.

Zvezni agenti, vključno z operativci pod krinko, ki so bili med atentatom v dvorani, pa niso ukrepali, da bi preprečili streljanje, še piše v tožbi.

Malcolm X je bil glavni predstavnik Islamskega naroda, verske organizacije, ki se je osredotočala na afriško diasporo, zlasti na Afroameričane. Malcolm X je zagovarjal separatizem za temnopolte Američane in bil eden od najbolj gorečih predstavnikov organizacije, nato pa se je od verske organizacije oddaljil, jo zapustil in postal njihov silovit nasprotnik.

Ko je bil ubit, je bil star 39 let, eden od članov organizacije pa je priznal, da ga je ubil.

Leta 2021 so obsodbo dveh drugih moških, obsojenih za njegov umor, razveljavili, potem ko je sodnik v zvezni državi New York razglasil, da je prišlo do sodne napake. Oba moška sta bila v celoti oproščena.