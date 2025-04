Maldivi Izraelcem prepovedujejo vstop v državo

Maldivi za prebivalce Izraela zapirajo svoja vrata. Kot poroča turška agencija Anadolu Ajansi , odločitev sledi ratifikaciji tretje spremembe zakona o priseljevanju na Maldivih, ki jo je 15. aprila sprejel ljudski parlament, so sporočili iz predsednikovega urada.

Predsednik Mohamed Muizzu je pojasnil, da so se za ukrep odločili zaradi brutalnih vojaških napadov Izraela na Gazo. V objavi na družbenem omrežju je amandma opisal kot jasen odraz njihovega stališča proti nenehnim grozodejstvom v Palestini. Ob tem je dodal, da Maldivi ponovno potrjujejo svojo neomajno solidarnost s palestinskim ljudstvom.

Iz predsednikovega urada so še sporočili, da ratifikacija dokazuje odločno stališče vlade kot odgovor na nenehna grozodejstva in nenehna dejanja genocida, ki jih je Izrael zagrešil nad palestinskim ljudstvom. "Maldivi se še naprej zavzemajo za odgovornost za kršitve mednarodnega prava in ostajajo glasni na različnih mednarodnih platformah v svoji obsodbi dejanj Izraela," še piše v izjavi.

Vlada je ob tem ponovno potrdila svojo dolgoletno podporo vzpostavitvi neodvisne in suverene palestinske države, ki bo temeljila na mejah izpred leta 1967 z vzhodnim Jeruzalemom kot glavnim mestom, v skladu z resolucijami Združenih narodov in mednarodnimi pravnimi normami.