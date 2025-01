Večmilijonska zapuščina za malo mestece: 'Ne vemo, čemu vse ga bomo namenili'

Kot smo že poročali, je župan dejal, da presenečeni in navdušeni domačini in uradniki že razmišljajo, kako bi nepričakovana sredstva, ki so sicer kar petkrat večja od letnega proračuna občine, porabili. A do zaključka kljub več tednom intenzivnega načrtovanja še niso prišli. "Višina financ presega našo domišljijo. Ne vemo še, čemu vse bomo denar namenili," je za lokalni radio priznal Paris. Ob tem je sicer povedal, da ne bodo porabili celotnega zneska. "Z denarjem bomo upravljali preudarno in odgovorno," je obljubil.