Mali bevskajoči pomeranček iz hiše pregnal črnega medveda

Njena varnostna kamera je tistega dne posnela črnega medveda, ki se je po vstopu v hišo najprej razgledal po prostoru, nato pa si postregel z zajtrkom njenega ljubljenčka Scouta. Kar pa očitno ni bilo všeč slabe tri kilograme težkemu psičku, ki je brez opozorila nenadoma pritekel izza vogala in glasno lajal na vsiljivca.

V začetku tedna so radovednega gozdnega kosmatinca premamila odprta vrata domovanja na zahodu Vancouvra. Lastnica hiše Kayla Kleine se je namreč v vročini odločila prezračiti stanovanje, poroča USA Today . Vendar pa ženska ob tem ni niti pomislila, da bi lahko prav odprta vrata v njen dom privabila nepovabljenega gosta.

Medved se je takrat, čeprav veliko večji od malega pomeranca, v strahu pognal iz hiše in zbežal prek vrta, bevskajoči psiček pa je stekel za njim, četudi ga je lastnica skušala priklicati nazaj v hišo.

"Predvajala sem glasbo in nisem slišala, kdaj je v hišo vstopil medved," je Kleinova kasneje povedala za portal. A ušesa njenega čuvaja so bila veliko bolj izostrena: "Slišal ga je in ga pregnal iz hiše in s posesti." Sama je takrat pograbila solzivec in sledila svojemu ljubljenčku, saj se je bala, da bo medved med begom spoznal, da je veliko večji od svojega preganjalca.

Kleinova je na TikToku objavila tudi posnetek ponosnega Scouta ter ob njem pripisala: "Takšen je, odkar je premagal medveda." Scout pa je bil za svojo hrabrost nagrajen tudi s svojo najljubšo hrano. Medved se medtem po tem pretresu ni več vrnil, je še dodala lastnica psa.