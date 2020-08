Mali George prišel na svet v času eksplozije, medicinska sestra reševala novorojenčke

Številne bolnišnice v Bejrutu so takoj po siloviti eksploziji pokale po šivih, spet druge so utrpele tako hudo škodo, da trenutno ne obratujejo. A v njih so se v ključnih trenutkih po eksploziji pisale izjemne zgodbe. Fotoreporter je v objektiv kamere ujel medicinsko sestro, ki je v središču kaosa rešila tri novorojenčke. Na drugi strani mesta sta bila mlada starša v pričakovanju rojstva sina, ko je močno počilo.

V bolnišnici St. George v Bejrutu se je Emmanuelle pripravljala na porod, ko je prestolnico stresla silovita eksplozija. Njen mož Edmond je te kritične trenutke posnel kamero in jih opisal za BBC. "Pomikali smo se proti porodni sobi. Ko smo prispeli tja, so medicinske sestre in zdravniki pripravljali njeno posteljo. Minilo je kakšnih 20 sekund in slišali smo pok. Stekla so popokala, medicinski instrumenti so leteli po zraku. Strop se je sesul," pripoveduje Edmond.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

V paniki sem iskal ženo in jo našel popolnoma prekrito s steklom, pravi Edmond. Nato je bolniško posteljo odpeljal iz sobe in pomagal še medicinskim sestram ter zdravnikom. Eksplozija je popolnoma uničila porodni oddelek v omenjeni bolnišnici. Uro in pol po dogodku je Emmanuelle rodila sina, ki sta ga z možem poimenovala George. Žena je rodila kot v starih časih, je še povedal Edmond. Zaradi kaosa namreč v bolnišnici ni bilo zdravil, vsi so bili v šoku. Otrok in mamica se zdaj počutita dobro.

Na drugi strani mesta je fotoreporterBilal Jawich po eksploziji sledil dimu, dokler ni prišel do pristanišča. Poklicna intuicija, kot pravi sam, ga je odpeljala v bolnišnico Al Roum. Območje je bilo popolnoma opustošeno. A videl je nekaj izjemnega. "Bil sem presrečen, ko sem zagledal medicinsko sestro, ki je v rokah držala tri novorojenčke," je Jawich povedal za CNN. Sestra je mirila novorojenčke, samo meter stran, na ulici, pa je vladal kaos. V bližini je ležalo več mrtvih in poškodovanih ljudi, pripoveduje fotoreporter.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke