Mali Hrvoje vsak dan mahal trajektu, nato pa končno tudi odplul z njim

Deček je prihajal vsak dan. Sprva skupaj z mamo in psom, nato tudi z očetom in ostalimi otroki. "Mahali so ladji, vsem je zelo zanimivo, ko ladja plove v luko. Glede na to, da gre za majhne otoke, je vsak prihod trajekta pomemben," pripoveduje kapitan Igor Bačić. "Z vsemi temi trajekti prihajajo tudi hrana, voda, pijača in potrebščine, tako da je vsem fino, ko vidijo, da prihaja ladja, še posebej pa majhnemu dečku," dodaja

Ko so videli, da se obali približuje ladja Lastovo, so bratje in sestre pohiteli iz vode in mokri, peš, s kolesom ali skirojem hiteli proti legendarnemu trajektu.

Nato pa je kapitan trajekta nekega dne, ko so bili že pripravljeni za izplutje, odkorakal z ladje proti otrokom, se z njimi rokoval in jih povabil na obisk.

Mali Hrvoje je na obisk prišel naslednji dan, skupaj s starši. Sledilo je fotografiranje, dovolili so mu, da je prijel za krmilo, spoznali so ga s čari plovbe.

Naslednji dan so za dečka pripravili darila, ki jih je nato prinesla tudi malčkova družina, zato je na koncu nastala lepa zgodba.

Zgodba, ki je deček zagotovo ne bo pozabil, na poletno dogodivščino pa ga bo spominjal tudi samo njemu namenjen zapis celotne posadke.