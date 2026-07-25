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Mali kraj, šest otrok z redkim rakom: 'Nočem, da bi še katera mama načrtovala pogreb'

Los Angeles, 25. 07. 2026 07.00 pred dvema minutama 4 min branja 0

Avtor:
N.Š.
Družine ne trdijo, da že poznajo vzrok bolezni, želijo pa temeljito in neodvisno preiskavo.

V ameriškem kraju Ladera Ranch v Kaliforniji so v zadnjih letih odkrili več primerov Ewingovega sarkoma, izjemno redkega raka kosti in mehkega tkiva. Čeprav neposredne povezave z okoljem za zdaj niso dokazali, prebivalci sumijo, da bi lahko bili vzrok pesticidi.

V premožnem kalifornijskem predmestju Ladera Ranch narašča zaskrbljenost zaradi nenavadnega števila primerov izjemno redkega raka pri otrocih. V skupnosti s približno 26.000 prebivalci so odkrili najmanj šest primerov Ewingovega sarkoma, kar je sprožilo zahteve po obsežni okoljski preiskavi.

Ewingov sarkom je redek rak, ki prizadene predvsem kosti in mehka tkiva, najpogosteje pa se pojavlja pri otrocih, mladostnikih in mlajših odraslih. Po podatkih Ameriškega združenja za boj proti raku (American Cancer Society) gre za zelo redko bolezen.

Polna dvorana zaskrbljenih prebivalcev

Na javnem srečanju ta teden se je zbralo okoli 400 prebivalcev, ki od oblasti zahtevajo odgovore. Poleg primerov pri otrocih so nekateri opozorili tudi na več primerov raka pri odraslih in celo domačih živalih.

Številni prebivalci sumijo, da bi lahko bile z boleznijo povezane kemikalije za zatiranje plevela in škodljivcev, ki jih že leta uporabljajo v soseski.

"Zelo nas skrbijo pesticidi, ki jih škropijo po vsej skupnosti. Velikokrat se sprehajam po soseski in ravno takrat škropijo. Ko vprašam, kaj uporabljajo, mi tega nočejo povedati," je za televizijo ABC7 povedala prebivalka Liesl Heizt.

Oče izgubil hčerko

Eden najbolj čustvenih trenutkov srečanja je bil govor Briana Daltona, ki je letos izgubil hčer Lily. Tri dni po diplomi so ji diagnosticirali eno najredkejših oblik raka – desmoplastični drobnocelični tumor, ki vsebuje enako gensko spremembo kot Ewingov sarkom.

"Nočem, da bi še ena mama držala svojega otroka za roko med neskončnimi zdravljenji, molila za še en rojstni dan in namesto prihodnosti načrtovala pogreb," je dejal Dalton.

Ob tem je poudaril, da družine ne trdijo, da že poznajo vzrok bolezni, želijo pa temeljito in neodvisno preiskavo. "Če obstaja že najmanjša možnost, da so k temu prispevali okoljski dejavniki, vključno s pesticidi ali čim drugim, si te možnosti zaslužijo temeljito, pregledno in neodvisno preiskavo."

Družine ne trdijo, da že poznajo vzrok bolezni, želijo pa temeljito in neodvisno preiskavo.
Družine ne trdijo, da že poznajo vzrok bolezni, želijo pa temeljito in neodvisno preiskavo.
FOTO: Dreamstime

Preiskavo zahtevajo tudi oblasti

Podpredsednica okrožnega sveta Orange County Katrina Foley je kalifornijske oblasti pozvala, naj primer obravnavajo prednostno in prebivalcem čim prej predstavijo ugotovitve.

"Družine v Ladera Ranchu si zaslužijo odgovore, preglednost in hitro ukrepanje države. Še vedno ne vemo, kaj je povzročilo te rake, vendar prav ta negotovost zahteva celovito preučitev vseh verodostojnih dejavnikov, vključno z morebitnimi okoljskimi izpostavljenostmi, ter javno objavo ugotovitev," je zapisala.

K preiskavi je pozval tudi pomočnik ameriškega državnega tožilca Bill Essayli, ki je od ameriške Agencije za varstvo okolja zahteval, naj preveri, ali bi lahko za nenavadnim številom primerov stal okoljski dejavnik.

"Center za nadzor in preprečevanje bolezni ter Nacionalni inštitut za raka priznavata, da je treba nenavadne vzorce raka in skrbi skupnosti glede morebitne okoljske izpostavljenosti oceniti s sistematičnim, na znanosti temelječim postopkom," je poudaril.

Začasna prepoved nekaterih pesticidov

Medtem so zdravstvene oblasti okrožja Orange začele pregledovati podatke o rakavih obolenjih skupaj s Kalifornijskim registrom raka, centrom za raka Univerze Kalifornije v Irvinu in okrožnim uradom za kmetijstvo.

Združenje lastnikov nepremičnin v Ladera Ranchu je medtem uvedlo 60-dnevno prepoved uporabe nekaterih pesticidov, dokler preiskava ne bo zaključena.

Oblasti poudarjajo, da za zdaj ni nobenega dokaza, da bi bili pesticidi neposredno povezani z Ewingovim sarkomom. Nekatere znanstvene raziskave sicer omenjajo možnost povezave med izpostavljenostjo določenim pesticidom in povečanim tveganjem za nekatere vrste raka, vendar za Ewingov sarkom vzročna povezava doslej ni bila potrjena.

Otroški rak
Otroški rak
FOTO: Shutterstock

Ne bi bilo prvič, da so kemikalije odgovorne za bolezni

Čeprav torej zdravstvene oblasti poudarjajo, da za zdaj ni dokazov, da bi bili pesticidi vzrok za pojav Ewingovega sarkoma, strokovnjaki opozarjajo, da pri okoljskih dejavnikih pogosto minejo desetletja, preden znanost z dovolj veliko gotovostjo potrdi ali ovrže morebitno povezavo.

Eden najbolj znanih primerov je azbest, ki so ga desetletja uporabljali v gradbeništvu, ladjedelništvu in industriji. Prvi zdravniki so na zdravstvene težave delavcev opozarjali že v prvi polovici 20. stoletja, vendar je trajalo več desetletij, preden je bilo nedvoumno dokazano, da povzroča mezoteliom, pljučnega raka in druge vrste raka. Kasneje so na dan prišli interni dokumenti proizvajalcev, iz katerih je bilo razvidno, da so nekatera podjetja za tveganja vedela precej prej, kot so o njih obvestila javnost.

Podoben razvoj dogodkov je sledil pri benzenu, ki se je dolgo uporabljal v kemični industriji in gorivih, danes pa je dokazano povezan z levkemijo. Tudi pri vinil kloridu, surovini za proizvodnjo PVC, je šele po letih raziskav postalo jasno, da povzroča redek rak jeter, pozneje pa so preiskave pokazale, da so nekateri proizvajalci na tveganja opozarjali že pred uradnim priznanjem.

V zadnjih letih veliko pozornosti vzbujajo tudi PFAS, tako imenovane "večne kemikalije", ki se uporabljajo v številnih industrijskih izdelkih. Šele desetletja po začetku njihove množične uporabe so raziskave pokazale povezavo z nekaterimi vrstami raka, med drugim rakom ledvic in mod. Primer podjetja DuPont, ki ga je širši javnosti približal film Dark Waters, je razkril, da je podjetje že vrsto let razpolagalo s podatki o onesnaženju okolja, preden so ti postali javni.

Prav zato prebivalci Ladera Rancha zahtevajo temeljito in neodvisno preiskavo in njihovi podporniki menijo, da zgodovina uči, da imajo prav, ko zahtevajo temeljito preiskavo, da bi se dokopali do odgovorov. 

rak okolje pesticidi
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