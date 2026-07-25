Mali kraj, šest otrok z redkim rakom: 'Nočem, da bi še katera mama načrtovala pogreb'

V premožnem kalifornijskem predmestju Ladera Ranch narašča zaskrbljenost zaradi nenavadnega števila primerov izjemno redkega raka pri otrocih. V skupnosti s približno 26.000 prebivalci so odkrili najmanj šest primerov Ewingovega sarkoma, kar je sprožilo zahteve po obsežni okoljski preiskavi. Ewingov sarkom je redek rak, ki prizadene predvsem kosti in mehka tkiva, najpogosteje pa se pojavlja pri otrocih, mladostnikih in mlajših odraslih. Po podatkih Ameriškega združenja za boj proti raku (American Cancer Society) gre za zelo redko bolezen.

Polna dvorana zaskrbljenih prebivalcev

Na javnem srečanju ta teden se je zbralo okoli 400 prebivalcev, ki od oblasti zahtevajo odgovore. Poleg primerov pri otrocih so nekateri opozorili tudi na več primerov raka pri odraslih in celo domačih živalih. Številni prebivalci sumijo, da bi lahko bile z boleznijo povezane kemikalije za zatiranje plevela in škodljivcev, ki jih že leta uporabljajo v soseski. "Zelo nas skrbijo pesticidi, ki jih škropijo po vsej skupnosti. Velikokrat se sprehajam po soseski in ravno takrat škropijo. Ko vprašam, kaj uporabljajo, mi tega nočejo povedati," je za televizijo ABC7 povedala prebivalka Liesl Heizt.

Oče izgubil hčerko

Eden najbolj čustvenih trenutkov srečanja je bil govor Briana Daltona, ki je letos izgubil hčer Lily. Tri dni po diplomi so ji diagnosticirali eno najredkejših oblik raka – desmoplastični drobnocelični tumor, ki vsebuje enako gensko spremembo kot Ewingov sarkom. "Nočem, da bi še ena mama držala svojega otroka za roko med neskončnimi zdravljenji, molila za še en rojstni dan in namesto prihodnosti načrtovala pogreb," je dejal Dalton. Ob tem je poudaril, da družine ne trdijo, da že poznajo vzrok bolezni, želijo pa temeljito in neodvisno preiskavo. "Če obstaja že najmanjša možnost, da so k temu prispevali okoljski dejavniki, vključno s pesticidi ali čim drugim, si te možnosti zaslužijo temeljito, pregledno in neodvisno preiskavo."

Družine ne trdijo, da že poznajo vzrok bolezni, želijo pa temeljito in neodvisno preiskavo. FOTO: Dreamstime

Preiskavo zahtevajo tudi oblasti

Podpredsednica okrožnega sveta Orange County Katrina Foley je kalifornijske oblasti pozvala, naj primer obravnavajo prednostno in prebivalcem čim prej predstavijo ugotovitve. "Družine v Ladera Ranchu si zaslužijo odgovore, preglednost in hitro ukrepanje države. Še vedno ne vemo, kaj je povzročilo te rake, vendar prav ta negotovost zahteva celovito preučitev vseh verodostojnih dejavnikov, vključno z morebitnimi okoljskimi izpostavljenostmi, ter javno objavo ugotovitev," je zapisala. K preiskavi je pozval tudi pomočnik ameriškega državnega tožilca Bill Essayli, ki je od ameriške Agencije za varstvo okolja zahteval, naj preveri, ali bi lahko za nenavadnim številom primerov stal okoljski dejavnik. "Center za nadzor in preprečevanje bolezni ter Nacionalni inštitut za raka priznavata, da je treba nenavadne vzorce raka in skrbi skupnosti glede morebitne okoljske izpostavljenosti oceniti s sistematičnim, na znanosti temelječim postopkom," je poudaril.

Začasna prepoved nekaterih pesticidov

Medtem so zdravstvene oblasti okrožja Orange začele pregledovati podatke o rakavih obolenjih skupaj s Kalifornijskim registrom raka, centrom za raka Univerze Kalifornije v Irvinu in okrožnim uradom za kmetijstvo. Združenje lastnikov nepremičnin v Ladera Ranchu je medtem uvedlo 60-dnevno prepoved uporabe nekaterih pesticidov, dokler preiskava ne bo zaključena. Oblasti poudarjajo, da za zdaj ni nobenega dokaza, da bi bili pesticidi neposredno povezani z Ewingovim sarkomom. Nekatere znanstvene raziskave sicer omenjajo možnost povezave med izpostavljenostjo določenim pesticidom in povečanim tveganjem za nekatere vrste raka, vendar za Ewingov sarkom vzročna povezava doslej ni bila potrjena.

Otroški rak FOTO: Shutterstock

Ne bi bilo prvič, da so kemikalije odgovorne za bolezni