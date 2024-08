Naša vlada je bila šokirana, ko je slišala trditev Jusova, je dejal njen predstavnik, polkovnik Abdoulaye Maiga . Poudaril je, da njegovi komentarji "priznavajo vpletenost Ukrajine v strahopeten, zahrbten in barbarski napad oboroženih terorističnih skupin", ki je privedel do smrti malijskih vojakov.

Spomnimo. Predstavnik ukrajinske vojaško obveščevalne službe Andrij Jusov je pred dnevi dejal, da so uporniški Tuaregi od njih prejeli "pomembne informacije, ki so omogočile uspešno vojaško operacijo proti ruskim vojnim zločincem". Za vojaško hunto, ki po dveh vojaških udarih v letih 2020 in 2021 vlada v Maliju, je to pomenilo kršenje suverenosti in s tem povod za prekinitev vezi.

Malijska vojska je pretekli teden priznala, da je v nekajdnevnih spopadih, ki so izbruhnili v puščavi blizu kraja Tinzaouaten, utrpela velike izgube. Njeni pripadniki so skupaj s člani Afriškega korpusa, kot se po novem imenuje Wagner, padli v zasedo tuareških upornikov in džihadističnih skrajnežev iz magrebške veje Al Kaide, ki prisegajo zvestobo pred dvema letoma ubitemu Ajmanu al Zavahiriju.

Številk niso sporočili, ocenjuje pa se, da je umrlo med 20 in 80 Wagnerjevih borcev, kar pomeni najhujše izgube za to skupino, odkar je začela delovati v Afriki. Malijski uporniki sicer trdijo, da so ubili 84 Wagnerjevih plačancev in 47 malijskih vojakov.

Situacija v Maliju je zaostrena že več kot deset let, ko so oblasti po uporu Tuaregov izgubile nadzor na velikim območjem na severu države. Potem ko so se v spor vmešale še skrajne islamistične skupine, je oblast z izgovorom, da civilne oblasti niso kos nastali situaciji, prevzela vojska. Ena prvih potez je bila prekinitev dolgoletnih tesnih političnih vezi z bivšo kolonialistko Francijo in opora na Rusijo.