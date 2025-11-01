Malo opico prestrašil ornament za noč čarovnic: lastnici zbežala iz naročja

Kot poroča New York Post, se je primat ustrašil enega od grozljivih okraskov, ki ga imajo v trgovini, ter lastnici pobegnil iz naročja. Pol ure se je živalica nato izogibala ujetju, se zibala na tramovih pod streho trgovine ter skakala med policami.

Teksaški policisti so se pred dnevi odzvali na nenavaden klic na pomoč. V ponedeljek zvečer se je namreč po trgovini, ki se specializira za prodajo izdelkov za noč čarovnic, potikala mala opica v plenici.

Nenavaden prizor je med nakupovanjem s hčerama posnela tudi Arlene Pinkstone, ki je dejala, da je opico, ki se je gugala s stropa, nenadoma opazila njena hči in rekla: "Kaj za vraga?" Prigodo je opisovala med hihitanjem.

Zaposleni v trgovini Jimmy Harris se je ob dogodku prav tako zabaval. "Veliko ljudi je le stalo in opico opazovalo. Nekateri otroci so jo poskušali tudi ujeti", je dejal.

Naposled so pobeglo žival uspeli ujeti, ko ji je lastnica ponudila piškot, so povedali policisti, ki so se odzvali na klic na pomoč. Opica ni bila poškodovana, prav tako ni predstavljala nevarnosti za nobenega kupca.

"Opica je bila označena z identifikacijsko oznako in brez nadaljnjih incidentov vrnjena lastnici", pa je povedala tiskovna predstavnica trgovine Spirit Halloween Lisa Barr. "Hvaležni smo našemu osebju in lokalnim reševalcem za hitro in varno reševanje situacije. Čeprav to zagotovo ni tipičen dan za Spirit Halloween, smo veseli, da se je vse končalo pozitivno", je dodala.