Malo opico prestrašil ornament za noč čarovnic: lastnici zbežala iz naročja

Austin, 01. 11. 2025 17.12 | Posodobljeno pred 36 minutami

Obiskovalce ameriške trgovine, ki se ukvarja s prodajo izdelkov za noč čarovnic, je pred dnevi presenetila živahna mala opica, ki je oblečena v plenico skakala med policami in se gugala s tramov na strehi. Malo živalico je namreč prestrašil eden od ornamentov v trgovini, zaradi česar je lastnici pobegnila iz naročja in se kar 30 minut izogibala ujetju. Prisotni so zato na pomoč poklicali tudi policiste.

Teksaški policisti so se pred dnevi odzvali na nenavaden klic na pomoč. V ponedeljek zvečer se je namreč po trgovini, ki se specializira za prodajo izdelkov za noč čarovnic, potikala mala opica v plenici.

Kot poroča New York Post, se je primat ustrašil enega od grozljivih okraskov, ki ga imajo v trgovini, ter lastnici pobegnil iz naročja. Pol ure se je živalica nato izogibala ujetju, se zibala na tramovih pod streho trgovine ter skakala med policami.

Nenavaden prizor je med nakupovanjem s hčerama posnela tudi Arlene Pinkstone, ki je dejala, da je opico, ki se je gugala s stropa, nenadoma opazila njena hči in rekla: "Kaj za vraga?" Prigodo je opisovala med hihitanjem. 

Zaposleni v trgovini Jimmy Harris se je ob dogodku prav tako zabaval. "Veliko ljudi je le stalo in opico opazovalo. Nekateri otroci so jo poskušali tudi ujeti", je dejal.

Naposled so pobeglo žival uspeli ujeti, ko ji je lastnica ponudila piškot, so povedali policisti, ki so se odzvali na klic na pomoč. Opica ni bila poškodovana, prav tako ni predstavljala nevarnosti za nobenega kupca.

"Opica je bila označena z identifikacijsko oznako in brez nadaljnjih incidentov vrnjena lastnici", pa je povedala tiskovna predstavnica trgovine Spirit Halloween Lisa Barr. "Hvaležni smo našemu osebju in lokalnim reševalcem za hitro in varno reševanje situacije. Čeprav to zagotovo ni tipičen dan za Spirit Halloween, smo veseli, da se je vse končalo pozitivno", je dodala.

gggg1
01. 11. 2025 17.55
+1
Imam en dober komentar, pa se bom raje vzdržal.
ODGOVORI
1 0
Lenart Čaubi
01. 11. 2025 18.06
Če ni laž ga brez skrbi objavi.
ODGOVORI
0 0
zani10
01. 11. 2025 17.54
+1
Kje lahko to kupim?
ODGOVORI
1 0
Buča hokaido
01. 11. 2025 17.46
+2
Otroci in živali se bojijo te bedarije. Je Martin Golob prav povedal, pa župniki niso ravno med mojimi "priljubljenimi."
ODGOVORI
2 0
