Tik pred volitvami Plenković v novi aferi: Brutalno žalil svoje nasprotnike

Najprej naj bi žalil predsednika Domovinskega pokreta Ivana Penava, nato je govoril o Zoranu Milanoviću, Nacional pa je objavil še posnetek, v katerem je Plenković brutalno žalil stranko Most in dva člana, predvsem Nikolo Grmoja, kandidata za premierja, in Nina Raspudića. "To so goljufi," je na posnetku slišati Plenkovića. Omenil je tudi nekdanjega politika Stipa Gabriča Jamba, ki naj bi mu nekaj let nazaj rekel, da je dotična stranka sekta.

"To so norci, Raspudić je čudak," je še dodal Plenković in vsi zbrani so se začeli smejati. "To ni smešno," je nadaljeval. "To niso normalni ljudje, to se vidi." Kot je poudaril, "so zastopniki stranke Most edino še za Vrapče", psihiatrično bolnišnico v Zagrebu.

Za Raspudića je dodal, da je goljuf, sramota in levičar.

Nacional v zadnjem posnetku razkriva Plenkovića, ki s kančkom rasizma politično Hrvaško deli na dva dela: na dinarsko Hrvaško, ki je nagnjena k HDZ-ju, in preostalo, kjer "HDZ igra v gostih".

"Če vsi zbrani zdaj dvignete roko, kdo je doma iz dinarske Hrvaške, bi vas 90 odstotkov dvignilo roko," je še dodal.

"Kar se nas tiče, imamo program in vizijo Hrvaške"

Na objavljene posnetke se je odzval tudi Plenković, ki je dejal, da ne bi smel o tem tako javno govoriti, poroča net.hr.

Posnetki so po njegovih besedah nastali na zborovanju, ki se ga je udeležilo 300 članov stranke HDZ. "Ko govoriš na internem sestanku, ne bereš govora," je poudaril. "Mislite, da nas oni hvalijo na njihovih sestankih?'"

Kot je dodal, pričakuje veliko podporo na volitvah. "Ta kampanja je bila izjemno kratka," je pojasnil. "Kar se nas tiče imamo vizijo in program, ki je drugačen od tistega, ki bi jo ponudil Milanović."

Dodal je tudi, da Milanović potiska Hrvaško v ruski svet.

Parlamentarne volitve v sredo

V tekmi za 151-članski hrvaški parlament je veliko na kocki, piše AP, ne le v državi sami, temveč tudi v Evropi, ki se spopada z nestabilnostjo zaradi ruske invazije na Ukrajino. Če bo HDZ ostala na oblasti, bo država nadaljevala prozahodno usmeritev v podporo Ukrajini.