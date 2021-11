Malta izdala enoletno dovolilnico za bivanje digitalnim nomadom

Skoraj 81 odstotkov vseh prebivalcev Malte je v celoti cepljenih. Malta in Portugalska sta namreč edini državi v Evropi, ki sta dosegli več kot 80-odstotno stopnjo precepljenosti celotnega prebivalstva. Zaradi tega sta to destinaciji, ki se bosta najverjetneje izognili drastičnemu vzponu okužb in ponovnemu zimskemu zaprtju, pravi direktor Evropskega centra za obvladovanje in preprečevanje bolezni (ECDC) Andrea Ammon in med najvarnejšimi kraji za potovanje v letu 2021.

Država je tako pripravljena sprejeti mednarodne obiskovalce – zlasti tiste, ki želijo izkoristiti nove politike svojega podjetja za delo na daljavo. Obiskovalci Malte morajo biti sicer cepljeni, če se želijo izogniti 14-dnevni karanteni.

Junija letošnje leto je Malta uvedla dovoljenje za bivanje digitalnim nomadom, ki obiskovalcem omogoča, da obdržijo svojo trenutno zaposlitev v drugi državi in se v tem času preselijo na Malto. "Dovoljenje bo izdano za eno leto in se lahko podaljša na podlagi vloge, dokler prosilec še vedno izpolnjuje postavljena merila za upravičenost," pojasnjujejo organizatorji.

Kandidati morajo dokazati, da lahko delajo na daljavo, delajo za delodajalca ali ponujajo samostojne oziroma svetovalne storitve in zaslužijo najmanj 2700 evrov na mesec. Prosilcem, ki želijo ostati manj kot eno leto, pa bodo za čas bivanja izdali nacionalni vizum.