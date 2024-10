Malta prepovedala vplutje ladji Kathrin

Prošnja za umik zastave je po navedbah portugalske tiskovne agencije Lusa sledila zahtevi, ki jo je portugalska vlada naslovila na nemškega lastnika ladje. Brez nove zastave plovilo ne more vpluti v nobeno pristanišče.

K zavrnitvi ladje so pred tem pozivali malteški aktivisti, ki so, tako kot pred tem njihovi kolegi v Sloveniji in Črni gori, opozarjali, da bi njen tovor lahko prispeval k izvajanju vojnih zločinov.

Kathrin je malteškim oblastem podala prošnjo za vplutje z namenom menjave posadke, a so ji to zavrnili, je pojasnil tiskovni predstavnik tamkajšnje vlade. Ladji prav tako ne bodo dovolili postanka za točenje goriva.

MV Kathrin ostala brez zastave, do zamenjave 'obtičala' sredi Jadrana

Posadka Kathrin je tovor vkrcala julija v Vietnamu. Potem ko so ji oblasti v Namibiji zaradi spornega tovora konec avgusta prepovedale postanek, so aktivisti v Sloveniji in Črni gori enako zahtevali od svojih vlad.

Črnogorske oblasti so to po neuradnih virih tudi storile, nakar je ladja brez načrtovanih postankov v Baru in Kopru odplula iz Jadranskega morja.

Direktor uprave za pomorstvo Jadran Klinec, ki je po pogovoru z agentom ladje sprva dejal, da ta načrtuje vplutje v Koper, je v ponedeljek pojasnil, da od Kathrin nikoli niso prejeli končne potrjene najave njenega prihoda v koprsko pristanišče.

"Ladje nas niso dolžne obveščati o spremembi namere plovbe, ki je v veliki meri odvisna od potreb oziroma zahtev ladjarja. V kolikor se med plovbo pojavi potreba po vkrcanju nekega tovora v nekem drugem pristanišču, potem ladja lahko kadarkoli spremeni svojo smer plovbe," je še dodal.