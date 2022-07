Malta v revizijo zakona o splavu: 'Ne bi smela preprečevati reševanja življenj'

Malteški zdravniki so namreč kljub temu, da plod ni imel možnosti za preživetje, 38-letnica pa bi se zaradi delne splavitve lahko okužila z infekcijo, čakali, da bi otroku prenehalo biti srce. Pred tem pa nosečnosti niso želeli prekiniti. Andrea je morala tako po pomoč poleteti na špansko Majorko, kjer so ji zagotovili zdravniško pomoč in opravili splav.

Po medijsko odmevnem incidentu, ko je morala Američanka Andrea Prudente , ki so ji kljub delno odstopljeni placenti malteški zdravniki zaradi stroge zakonodaje te otoške države zavrnili umetno prekinitev nosečnosti, se je malteška vlada zdaj odločila za revizijo prepovedi splava. Preučila bo torej dele zakona, "ki zdravnikom preprečujejo zagotavljanje oskrbe, ko je to potrebno," je dejal tamkajšnji minister za zdravje Chris Fearne .

Gre za prvi odziv malteških oblasti po mednarodnih protestih, ki so se zaradi primera odvili na več delih sveta. Ta otoška država v sredozemskem morju je sicer pretežno katoliška in edina članica Evropske unije, v kateri je splav popolnoma prepovedan. "Malteška zakonodaja našim zdravnikom in strokovnjakom nikakor ne bi smela preprečiti reševanja življenj," je dejal Fearne, ki je bil nekoč tudi sam kirurg.

Na Malti vsaki osebi, ki je naredila splav ali pa povzročila spontani splav, grozi do štiri leta zaporne kazni, tako zdravnikom kot tudi nosečnicam. "To ni osamljen primer. To se je že zgodilo in se bo tudi še dogajalo," je dodal zdravstveni minister. A čeprav je Fearne napovedal revizijo zakona, pa ni omenil tudi spreminjanja zakonodaje na tem področju.

V ponedeljek je sicer več kot 130 malteških zdravnikov vložilo pravno pritožbo proti prepovedi splava, češ da zdravnikom preprečuje "takojšnjo in pravočasno oskrbo". "Naši zakoni zanemarjajo te ženske in po nepotrebnem tvegajo njihova življenja," je dejala ginekologinja Isabel Stabile, ki je vodila protest zdravnikov in pomagala Prudentejevi in njenemu partnerju. Dodala je, da večina žensk, ki živijo na Malti, nima zasebnega zavarovanja, ki bi jim zagotovilo zdravljenje v tujini.