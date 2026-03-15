Zaradi tankerja, ki pluje po Sredozemlju, aktivirali načrt za izredne razmere

Kot smo že poročali, je bil 244 metrov dolg tanker pod rusko zastavo 3. marca zadet v domnevnem napadu z brezpilotnim letalom v mednarodnih vodah jugovzhodno od Malte. Čeprav so prva poročila iz Libije nakazovala, da se je potopil, so malteške oblasti pozneje potrdile, da je še vedno na površju in pluje približno 50 navtičnih milj od Malte. Vseh 30 članov posadke so sicer rešili.

Viri so za Malta Independent povedali, da je Malta najela mednarodno reševalno podjetje, da pripravi načrt intervencije, namenjen zaščiti državnih interesov v primeru poslabšanja razmer. Vlačilci so v pripravljenosti, oborožene sile Malte pa izvajajo redne nadzorne prelete nad plovilom, da bi spremljale njegovo gibanje.

Direktorat za pristanišča in jahte pri Malti je izdal obvestilo pomorščakom, naj se s plovili držijo vsaj pet navtičnih milj stran od tankerja.

Oblasti se bojijo, da bi lahko spreminjajoče se vremenske razmere in veter tanker potisnile proti zahodni obali otoka Gozo. Na malteški strani akcijo vodi Transport Malta v sodelovanju z ministrstvom za zunanje zadeve, zračno obrambo in oddelkom za civilno zaščito. Bili so tudi v stiku z Evropsko komisijo, da bi ocenili nadaljnje korake.

Med možnostmi, ki so na mizi, je vleka plovila dlje na morje, da bi preprečili vstop v malteške teritorialne vode, vkrcanje na tanker pa je še vedno nevarno, saj naj bi eksplozije trajale do petka. Zaradi tveganj tako še ni bila sprejeta dokončna odločitev.

Arctic Metagaz je prevažal približno 140.000 kubičnih metrov utekočinjenega zemeljskega plina (LNG), pri čemer sta dva od štirih rezervoarjev za plin po eksploziji še vedno nedotaknjena. Domneva se, da je na krovu tudi med 700 in 900 ton dizelskega goriva, kar povečuje zaskrbljenost glede morebitnega vpliva na okolje, če se razmere poslabšajo.