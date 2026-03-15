Tujina

Zaradi tankerja, ki pluje po Sredozemlju, aktivirali načrt za izredne razmere

Valletta, 15. 03. 2026 10.15 pred 31 minutami 2 min branja 3

Avtor:
U.Z.
Ruski tanker ob Malti

Malta je aktivirala načrt za izredne razmere, saj Arctic Metagaz, poškodovani ruski tanker z utekočinjenim zemeljskim plinom, še naprej pluje po osrednjem Sredozemlju. Zaradi vremenskih razmer bi se plovilo lahko do ponedeljka nevarno približalo malteškim vodam.

Kot smo že poročali, je bil 244 metrov dolg tanker pod rusko zastavo 3. marca zadet v domnevnem napadu z brezpilotnim letalom v mednarodnih vodah jugovzhodno od Malte. Čeprav so prva poročila iz Libije nakazovala, da se je potopil, so malteške oblasti pozneje potrdile, da je še vedno na površju in pluje približno 50 navtičnih milj od Malte. Vseh 30 članov posadke so sicer rešili.

Preberi še Zadeti ruski tanker brez posadke pluje po Sredozemlju

Viri so za Malta Independent povedali, da je Malta najela mednarodno reševalno podjetje, da pripravi načrt intervencije, namenjen zaščiti državnih interesov v primeru poslabšanja razmer. Vlačilci so v pripravljenosti, oborožene sile Malte pa izvajajo redne nadzorne prelete nad plovilom, da bi spremljale njegovo gibanje.

Direktorat za pristanišča in jahte pri Malti je izdal obvestilo pomorščakom, naj se s plovili držijo vsaj pet navtičnih milj stran od tankerja.

Oblasti se bojijo, da bi lahko spreminjajoče se vremenske razmere in veter tanker potisnile proti zahodni obali otoka Gozo. Na malteški strani akcijo vodi Transport Malta v sodelovanju z ministrstvom za zunanje zadeve, zračno obrambo in oddelkom za civilno zaščito. Bili so tudi v stiku z Evropsko komisijo, da bi ocenili nadaljnje korake.

Med možnostmi, ki so na mizi, je vleka plovila dlje na morje, da bi preprečili vstop v malteške teritorialne vode, vkrcanje na tanker pa je še vedno nevarno, saj naj bi eksplozije trajale do petka. Zaradi tveganj tako še ni bila sprejeta dokončna odločitev.

Arctic Metagaz je prevažal približno 140.000 kubičnih metrov utekočinjenega zemeljskega plina (LNG), pri čemer sta dva od štirih rezervoarjev za plin po eksploziji še vedno nedotaknjena. Domneva se, da je na krovu tudi med 700 in 900 ton dizelskega goriva, kar povečuje zaskrbljenost glede morebitnega vpliva na okolje, če se razmere poslabšajo.

  • Bauhaus - naslovna slika
  • Bauhaus - bencinski prekopalnik
  • Bauhaus - razvlažilnik zraka
  • Bauhaus - markiza
  • Bauhaus - kotna tuš kabina
  • Bauhaus - visoka greda
  • Bauhaus - prezračevalnik trate
  • Bauhaus - robotska kosilnica
  • Bauhaus - zemlja za trato
  • Bauhaus - vrtni set
  • Bauhaus - žar
  • Bauhaus - prekucnik
  • Bauhaus - paviljon
Ste vedeli? Pevka uspešnice Nobody's Wife ima šest otrok
Tedenski horoskop: Device bodo organizirane, tehtnice iščejo ravnovesje
Žitarica, ki lahko hitro zniža holesterol in izboljša prebavo
Hoteli v Dubaju do 50 % cenejši: kako je vojna čez noč uničila turizem
Mislite, da znate skuhati jajca? Živite v zmoti
Odkrijte skrivnost svežega hladilnika: Soda bikarbona resnično deluje!
Vsi govorijo o božanski sladici, ki združuje dve veliki klasiki
Parazit
