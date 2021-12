Prva evropska država uzakonila uporabo marihuane v osebne namene

Malta je postala prva evropska država, ki je formalno zakonsko uredila legalizacijo uporabe marihuane doma in v osebne namene. Poslanci so prikimali zakonu, ki prebivalcem dovoljuje, da gojijo in posedujejo omejene količine te opojne substance. Starejši od 18 let bodo lahko imeli pri sebi do sedem gramov marihuane, doma pa bodo lahko gojili največ štiri rastline konoplje. Če bodo prekršili dovoljene količine, pa jih čaka denarna kazen. Zakon, ki ga je podpiral tudi premier, je dobil široko podporo, je bilo pa iz opozicijskih vrsti slišati kritike, da bo to "normaliziralo in povečalo uporabo mamil" v državi.

icon-expand Združena simbola konoplje in Malte. FOTO: Shutterstock Predsednik vlade Robert Abela sicer poudarja, da je uzakonjena le osebna uporaba marihuane, preprodaja drog pa bo še naprej kriminalizirana. "Sprejemamo zakonodajo za reševanje problema, ubrali smo pristop zmanjševanja škode z regulacijo sektorja, tako da se ljudem ne bo treba zatekati na črni trg," je pojasnil. Maltežani sicer vseeno ne bodo smeli biti brezskrbni, kar marihuane tiče. Če jih bodo zalotili z več kot sedmimi grami, bodo dobili 100 evrov kazni. Če bodo marihuano uživali v javnosti, bodo morali plačati 235 evrov, če pa bodo to storili vpričo otrok, pa bo kazen znašala med 300 in 500 evri, poroča portal Euronews. Dekriminalizacije marihuane se je sicer lotilo že več evropskih držav, vendar je Malta prva, ki je za to poskrbela tudi z jasno zakonodajo.