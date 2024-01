Mama devetletnika mora v zapor, ker je sina dve leti pustila živeti samega

Zgodba, o kateri poroča CNN, prihaja iz francoskega mesta Nersac v regiji Charente. Dve leti je moral komaj devetletni deček v družinskem stanovanju živeti sam, medtem ko je njegova mama s partnerjem dneve preživljala v okoli pet kilometrov oddaljenem drugem stanovanju. Sina naj bi obiskovala le občasno.

Deček naj bi se tam med letoma 2020 in 2022 preživljal predvsem s tortami, konzervirano hrano in ukradenimi paradižniki. Po besedah županje mesta Barbare Couturier pa otrok pogosto ni imel niti tople vode in ogrevanja. Kljub temu je v tem času še naprej obiskoval šolo in bil dober učenec, je za podružnico ameriškega medija BFMTV povedala Couturierova.

Županja je lokalno in državno policijo na situacijo opozorila potem, ko je mati zapuščenega otroka socialne službe prosila za pomoč pri nakupu hrane. "Njegovo mamo sem spoznala maja 2022, ko nam je prišla povedat, da ima finančne težave. Ponudili smo ji štiri bone za hrano, vendar pa je namesto tega vzela le nekaj predelanih živil, kar je sprožilo sum. Nekateri prebivalci so mi povedali, da otrok živi sam, zato sem seštela ena in ena ter poklicala lokalno policijo in državno policijo," je pojasnila.

Prejšnji teden pa so mamo, ker je zapustila svojega devetletnega otroka, obsodili na 18-mesečno zaporno kazen. Županja Nersaca pa je povedala, da je deček vse od 19. septembra lani pod oskrbo socialne službe.