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Mama enoletni dvojčici položila k počitku, zjutraj ju je našla mrtvi

Beuvrages, 30. 06. 2026 08.57 pred 19 minutami 2 min branja 0

Avtor:
Ti.Š.
(Slika je simbolična.)

Francijo pretresa nova tragedija smrti dveh otrok, ki sta najverjetneje umrla zaradi dehidracije med hudo vročino, ki je zajela državo. V mestu Beuvrages je mama k počitku položila 15-mesečni dvojčici, nato pa ju prišla pogledati šele naslednje jutro in ju našla mrtvi. Policija je starše deklic pridržala.

V družinski hiši na severu Francije so včeraj zjutraj našli mrtvi enoletni dvojčici, ki sta po prvih informacijah umrli zaradi dehidracije med hudim vročinskim valom, ki je zajel državo. Štirje njuni sorojenci so v bolnišnici, eden od njih je v kritičnem stanju, poroča hrvaški spletni portal net.hr.

(Slika je simbolična.)
(Slika je simbolična.)
FOTO: Shutterstock

Lokalni mediji pišejo, da je mama deklici v nedeljo okoli 19. ure položila k počitku, nato pa k njima znova prišla šele včeraj zjutraj. Starša sta reševalno službo poklicala okoli 13.30, a otrokoma ni bilo več pomoči.

V hiši so bili še štirje otroci, stari tri, štiri, pet in šest let. Vsi so hospitalizirani zaradi hude dehidracije, enega od njih so morali zaradi resnega zdravstvenega stanja v bolnišnico prepeljati s helikopterjem in je v kritičnem stanju.

Starša sta trenutno v policijskem pridržanju v Valenciennesu. Preiskujejo ju zaradi suma, da sta otrokom odrekala oskrbo in hrano. Natančen vzrok smrti dvojčic bo po navedbah tožilstva pokazala obdukcija, najverjetneje pa je temu botrovala dehidracija, ki je bila posledica izjemno visokih temperatur v sobi, kjer sta deklici spali.

Sosedje so francoskim medijem povedali, da se je družina v sosesko preselila pred približno dvema mesecema in da ni pritegnila kakšne posebne pozornosti. Kot so še dodali, staršev socialna služba pred tem naj ne bi obravnavala, oče pa da je bil ob koncih tedna odsoten zaradi dela.

Vročinska kupola nad Evropo

Tragedija se je zgodila sredi enega najhujših vročinskih valov, ki so Francijo prizadeli v zadnjih letih. Visoke temperature so doslej na zahodu Evrope terjale že več kot 1800 dodatnih smrti, o znatnem porastu števila umrlih v zadnjih dneh tako poročajo tudi francoske oblasti.

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Med žrtvami sta tudi dečka, stara dve in štiri leta, ki so ju našli v zaklenjenem avtomobilu na okoli 40 stopinjah Celzija. Policija sumi, da ju je mama pustila v vozilu, medtem ko je šla po nakupih.

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Poleg tega je v Franciji umrlo najmanj 13 ljudi, potem ko so se želeli ohladiti v rekah, jezerih oziroma morju. Oblasti državljane ob tem znova pozivajo k previdnosti in upoštevanju priporočil med ekstremno vročino.

Francija vročina dehidracija otroka dvojčici

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