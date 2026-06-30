Mama enoletni dvojčici položila k počitku, zjutraj ju je našla mrtvi

V družinski hiši na severu Francije so včeraj zjutraj našli mrtvi enoletni dvojčici, ki sta po prvih informacijah umrli zaradi dehidracije med hudim vročinskim valom, ki je zajel državo. Štirje njuni sorojenci so v bolnišnici, eden od njih je v kritičnem stanju, poroča hrvaški spletni portal net.hr .

Lokalni mediji pišejo, da je mama deklici v nedeljo okoli 19. ure položila k počitku, nato pa k njima znova prišla šele včeraj zjutraj. Starša sta reševalno službo poklicala okoli 13.30, a otrokoma ni bilo več pomoči.

V hiši so bili še štirje otroci, stari tri, štiri, pet in šest let. Vsi so hospitalizirani zaradi hude dehidracije, enega od njih so morali zaradi resnega zdravstvenega stanja v bolnišnico prepeljati s helikopterjem in je v kritičnem stanju.

Starša sta trenutno v policijskem pridržanju v Valenciennesu. Preiskujejo ju zaradi suma, da sta otrokom odrekala oskrbo in hrano. Natančen vzrok smrti dvojčic bo po navedbah tožilstva pokazala obdukcija, najverjetneje pa je temu botrovala dehidracija, ki je bila posledica izjemno visokih temperatur v sobi, kjer sta deklici spali.

Sosedje so francoskim medijem povedali, da se je družina v sosesko preselila pred približno dvema mesecema in da ni pritegnila kakšne posebne pozornosti. Kot so še dodali, staršev socialna služba pred tem naj ne bi obravnavala, oče pa da je bil ob koncih tedna odsoten zaradi dela.