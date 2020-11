Mama medvedka poginila v trčenju z letalom

Letališki delavci so 10 minut pred pristankom očistili zasneženo pristajalno stezo, a niso opazili, da bi se na območju zadrževala kakšna divja žival. Živali sta opazila šele pilot in kopilot, ko sta se že približala tlom – pisto sta namreč v tistem trenutku prečkala dva medveda. Kot so sporočili z letalske družbe, je pilot medveda zadel z levim delom letala. Tudi fotografije letala razkrivajo, da je največ poškodb utrpel prav levi motor, letalo pa bo nekaj dni ostalo v Yakutatu, da ga popravijo.