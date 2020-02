Mama nasedla skupini, ki na Facebooku izvaja gonjo proti cepivom, otrok umrl

Otrok je imel visoko vročino, zdravnik pa je pri dveh drugih malčkih v družini diagnosticiral okužbo z gripo. Kot poroča CBS, je ob tem izdal recept za zdravilo Tamiflu, ki naj bi ga zaužili vsi v družini.

Gre za zdravilo, ki blaži simptome bolezni in olajša prebolevanje, vendar pa mu skupine - še posebej tiste okoli nasprotnikov cepljenja, ki so izjemno aktivni predvsem na družbenih omrežjih, očitajo številne škodljive stranske učinke, zato svarijo pred njegovo uporabo.

Ameriški CDC sicer poroča, da je v ZDA letos precej huda sezona gripe, še posebej med malčki je zelo visok odstotek hospitalizacij, umrlo je že 68 otrok. Zato zdravniki starše še toliko bolj opozarjajo, naj vendarle sledijo njihovim navodilom.

V konkretnem primeru 4-letnika se je njegova mati - namesto po zdravilo v lekarno - žal odpravila po informacije na Facebook. "Zdravnik je predpisal Tamiflu, jaz pa nisem šla ponj," je zdaj užaloščena mama zapisala na spletu.

Na Facebooku je sicer aktivnih več skupin, ki širijo vprašljive in lažne zdravstvene informacije, ena takšnih je v ZDA priljubljena "Stop Mandatory Vaccination", ki ima skoraj 140.000 članov in nasprotuje cepljenju. Člani širijo informacije o tem, da so nalezljive bolezni navadna izmišljotina vlad in farmacevtske industrije. Med drugim njihovi člani skušajo tudi kontaktirati starše umrlih otrok in "najti" povezavo med cepivi in smrtjo.

Vendar pa njihovi "nasveti" niso omejeni le na cepiva, ampak tudi druga "domnevno nevarna" zdravila - kot je Tamiflu. Študija v ZDA je pokazala, da je kar 59 odstotkov ameriških staršev kdaj zavrnilo cepljenje proti gripi zaradi "informacij" s spleta.

Na skupino se je obrnila tudi mama nesrečnega 4-letnika in nobeden od 45 komentatorjev ji ni priporočal, naj otroka odpelje k zdravniku - niti potem, ko je zapisala, da "domača zdravila" kot so vitamin C, sivka in metino olje - ne pomagajo. Namesto tega so ji svetovali še nekaj zdravilnih rastlin in materino mleko. Otrok je na koncu vseeno bil hospitaliziran, a je bilo že prepozno.

Pri Facebooku so pri CBS dejali, da dogodek obžalujejo in da se trudijo ustavljati širjenje dezinformacij.