Mama Navalnega z video prošnjo Putinu: Izročite nam Aleksejevo truplo

Ruske oblasti naj bi izvajale dodatne preiskave

Mami so oblasti dejale, da so truplo njenega sina vzeli preiskovalci in ga odpeljali v mrtvašnico v bližini kazenske kolonije. Tja je prihitela v soboto in ugotovila, da je mrtvašnica zaprta. Odvetnik Navalnega je poklical številko na vratih stavbe, a so mu povedali, da trupla ni tam. Dva dni kasneje je na vrata mrtvašnice še osebno potrkala mama Navalnega, vendar ji osebje ni želelo odgovoriti na vprašanje, ali imajo truplo, poroča CNN.

Zakaj je truplo še vedno v rokah ruskih oblasti, ni jasno. Ekipo Navalnega so že v soboto obvestili, da je bila preiskava smrti zaključena in da je tuja krivda izključena. Nato pa so mamo Navalnega dva dni kasneje obvestili, da bodo preiskavo podaljšali. Vzrok smrti medtem ostaja neznan, je na družbena omrežja zapisala tiskovna predstavnica Navalnega Kira Jarmiš.

V ponedeljek je Jarmiševa sporočila, da bodo truplo zadržali še 14 dni, v tem času pa naj bi na njem izvedli "nekakšno kemično preiskavo".