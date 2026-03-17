Tujina

Mama, ki je po smrti moža izdala knjigo o žalovanju, kriva njegovega umora

Utah, 17. 03. 2026 08.34 pred 5 minutami 5 min branja 0

Avtor:
Ne.M.
Sojenje Kouri Richins

Porota v Utahu je Kouri Richins spoznala za krivo umora in vseh drugih obtožb, s katerimi se je soočila v zvezi s smrtjo njenega moža Erica Richinsa leta 2022. Mož je umrl zaradi smrtonosnega odmerka fentanila. Po moževi smrti je izdala otroško knjigo o žalovanju, da bi pomagala svojim trem sinovom pri soočanju z žalostjo zaradi izgube očeta.

Poleg hujšega umora je osemčlanski senat Kouri Richins spoznal za krivo tudi poskusa hujšega umora zaradi neuspelega poskusa umora njenega moža na valentinovo, nekaj tednov pred njegovo smrtjo. Spoznali so jo tudi za krivo ponarejanja in dveh zavarovalniških goljufij v zvezi z življenjskim zavarovanjem Erica Richinsa.

Mati treh otrok, ki je po moževi smrti izdala otroško knjigo o žalovanju, je sklonila glavo, ko so na sodišču na glas prebrali obsodilno sodbo. Lahko bi jo obsodili na dosmrtno zaporno kazen brez možnosti pogojnega izpusta, kar je najvišja kazen za obtožbo umora. Izrek sodbe je predviden 13. maja.

Aretirali so jo le nekaj tednov po nastopu v lokalni televizijski oddaji, kjer je promovirala svojo knjigo. Obtožili so jo hudega umora v povezavi z njegovo smrtjo. Tožilstvo je v 13 dneh zaslišalo več kot 40 prič, ki so pričale o domnevnih težavah v zakonu Richinsove, njeni aferi z drugim moškim in milijonih dolarjev dolgov, ki jih je imela. Vse to so dejavniki, ki so jo po trditvah tožilstva motivirali k smrtni zastrupitvi svojega moža, poroča CNN.

'Obstajala je rešitev – Eric je moral umreti'

"Ni imela denarja, da bi zapustila Erica, niti denarja, da bi rešila svoje podjetje," je v ponedeljek v svoji sklepni besedi dejal tožilec Brad Bloodworth in obtoženko prikazal kot nekoga, ki si prizadeva ohraniti fasado svojega uspeha in bogastva. "Kouri Richins je izjemno ambiciozna oseba. Rada tvega. Obstajala je rešitev – Eric je moral umreti," je še poudaril.

Erica Richinsa so našli mrtvega v njunem domu v Kamasu v Utahu zgodaj zjutraj 4. marca 2022. Obdukcija je pokazala, da je imel v telesu približno petkrat večji odmerek fentanila, kot je bil smrtonosni.

Izdala je knjigo, da bi pomagala sinovom pri soočanju z žalostjo

Približno leto dni po moževem smrtonosnem prevelikem odmerku je Richinsova izdala otroško knjigo, da bi pomagala svojim trem sinovom pri soočanju z žalostjo zaradi izgube očeta. Nekaj tednov po nastopu v lokalni televizijski oddaji za promocijo svoje knjige so jo aretirali in obtožili hudega umora v povezavi z njegovo smrtjo.

Obramba je prejšnji četrtek končala svoj dokazni postopek brez zaslišanja prič. Odvetniki Richinsove so trdili, da je bila po površni in pristranski preiskavi neupravičeno obtožena smrti svojega moža.

"Ne morejo vam povedati, kako je Eric zaužil ta fentanil," je v svoji zaključni besedi v ponedeljek dejala odvetnica obrambe Wendy Lewis. "Niso opravili svojega dela in zdaj želijo, da sklepate na podlagi tankih dokazov," je dejala.

Bila je 'nesrečna', počutila se je 'ujeto'

Na sojenju so tožilci trdili, da je Kouri Richins umorila svojega moža, da bi se finančno okoristila z njegovo smrtjo in ker je bila v zakonu nesrečna. Porota je videla na ducate ljubeče naklonjenih sporočil med Richinsovo in njenim takratnim fantom Robertom Joshom Grossmannom, vključno z nekaterimi, v katerih je obtoženka dejala, da sanja o njuni skupni prihodnosti – čeprav je Grossmann pričal, da je bila ta možnost bolj fantazija kot resničnost.

Več prič je pričalo o domnevnih sporih v Richinovem razmerju, dva prijatelja pa sta povedala, da jima je Kouri Richins povedala, da se je v svojem zakonu počutila "ujeto".

"Bila je nesrečna," je v ponedeljek dejal Bloodworth: "Želela je zapustiti Erica Richinsa, vendar ni hotela zapustiti njegovega denarja."

Goljufije, ponarejanje podpisov, zastrupljen sendvič

Čeprav so njeni prijatelji rekli, da je Kouri Richins videti finančno uspešna, je forenzični računovodja pričal, da je njen nepremičninski posel s preprodajo hiš "propadal". Njena neto vrednost je bila dan po moževi smrti negativnih 1,6 milijona dolarjev, je povedal računovodja.

Ericovo življenje je bilo zavarovano za približno 2,2 milijona dolarjev prek več polic, vključno z eno, za katero je tožilstvo trdilo, da je Kouri Richins zanjo zaprosila z goljufijo. Vloga za polico življenjskega zavarovanja v višini 100.000 dolarjev je vsebovala napake, vključno z napačno številko socialnega zavarovanja za Erica Richinsa, je pričal zavarovalni agent. Forenzični specialist za dokumente je pričal, da je bil Ericov podpis na vlogi verjetno ponarejen.

Tožilstvo je Kouri Richins obtožilo tudi, da je na valentinovo leta 2022 – deset dni po začetku veljavnosti te zavarovalne police – poskušala ubiti svojega moža z zastrupljenim sendvičem. Eric Richins je tistega dne poklical dva prijatelja in jima povedal, da se je po tem, ko je pojedel sendvič, počutil, kot da bo umrl, piše v obtožnici.

V noči njegove smrti sta Eric in Kouri popila pijačo, da bi proslavila dosežek njenega nepremičninskega posla, je Kouri povedala v policijski izjavi. V svojem sklepnem govoru v ponedeljek je Bloodworth trdil, da je Kouri Richins uporabila pijačo, da je možu dala smrtonosne droge, in dejal, da se je na valentinovo "nekaj naučila iz svoje napake". Lewis je ugovarjal in trdil, da ni dokazov, da bi bil fentanil dodan v pijačo Erica Richinsa.

Iskala je "kaj je smrtonosni odmerek fentanila"

Carmen Lauber, čistilka, ki je delala za Kouri Richins, je pričala, da jo je mati iz Utaha v začetku leta 2022 večkrat prosila za prepovedane tablete.

Lauberjeva je dvakrat pred smrtjo Erica Richinsa in tretjič kmalu zatem na bencinski črpalki v Draperju v Utahu kupila tablete od moškega po imenu Robert Crozier, je povedala. Podatki mobilnih telefonov so pokazali, da sta bila tako Lauberjeva kot Crozierjeva telefona v bližini bencinske črpalke 11. februarja, 26. februarja in 9. marca 2022. "To so tiste prepovedane ulične droge, ki jih je Kouri uporabila za umor Erica Richinsa," je dejal Bloodworth.

V svoji zaključni besedi je Lewisova napadla spomin in verodostojnost omenjene čistilke ter trdila, da je posnemala pripoved preiskovalcev, da bi ji ti pomagali izogniti se kazni za ločene kazenske obtožbe, ki niso povezane s primerom Richins.

Sporočila med Lauberjevo in Kouri Richins iz začetka leta 2022 so bila izbrisana z obeh telefonov, je pričal analitik digitalne forenzike, vendar so preiskovalci lahko obnovili na desetine spletnih iskanj, opravljenih na telefonu, ki ga je Kouri Richins začela uporabljati aprila 2022. Iskanja so vključevala poizvedbe o oddaljenem brisanju podatkov mobilnih telefonov, o tem, kako preiskovalci obnovijo izbrisana sporočila, o ženskih zaporih v Utahu in o plačilih življenjskega zavarovanja.

Iskanja so vključevala: "kaj je smrtonosni odmerek fentanila", "neto vrednost kouri richins kamas" in "kako se to zapiše na mrliški list, če je nekdo zastrupljen". "Ni iskala, če je kdo pomotoma (preveliko odmerjal)," je v ponedeljek dejal Bloodworth. "Ne išče, če je nekdo mrtev iz neznanih razlogov. Išče, če je kdo zastrupljen, ker se je to zgodilo."

Trump: Kuba na robu propada, ZDA bi jo lahko prevzele

bibaleze
Portal
Če vaš otrok to gleda, niste edini: Resnica o "K-pop Demon Hunters"
Ta napaka staršev lahko uniči otrokovo ljubezen do nogometa
Ta napaka staršev lahko uniči otrokovo ljubezen do nogometa
Očka Miro: 'Nekega dne se je zgodilo, da nisem mogel vstati iz postelje'
Očka Miro: 'Nekega dne se je zgodilo, da nisem mogel vstati iz postelje'
Oskarji: Ganljiv trenutek Jessie Buckley o materinstvu
Oskarji: Ganljiv trenutek Jessie Buckley o materinstvu
zadovoljna
Portal
Umrl priznani igralec, njegovo smrt potrdila hčerka
Dnevni horoskop: Ovni bodo živahni, biki hrepenijo po udobju
Dnevni horoskop: Ovni bodo živahni, biki hrepenijo po udobju
Ali so prehranska dopolnila v obliki bonbonov enako učinkovita
Ali so prehranska dopolnila v obliki bonbonov enako učinkovita
Superge, ki jih obožujejo ženske nad 50. letom starosti
Superge, ki jih obožujejo ženske nad 50. letom starosti
vizita
Portal
Zakaj popoldanski dremež na kavču ni tako nedolžen, kot se zdi
Skriti vzroki za visok krvni tlak, ki niso sol
Skriti vzroki za visok krvni tlak, ki niso sol
Ko je edina možnost presaditev: bitka za življenje z agresivno levkemijo
Ko je edina možnost presaditev: bitka za življenje z agresivno levkemijo
Nova odkritja o krepitvi kosti bi lahko spremenila zdravljenje osteoporoze
Nova odkritja o krepitvi kosti bi lahko spremenila zdravljenje osteoporoze
cekin
Portal
Pomlad 2026: Ta znamenja bodo zaslužila največ
Par dal odpoved, odpotoval in doživel hladen tuš
Par dal odpoved, odpotoval in doživel hladen tuš
Oster padec vrednosti nepremičnin v Dubaju
Oster padec vrednosti nepremičnin v Dubaju
Konec raja? Ko priljubljenost mesta uniči domači mir
Konec raja? Ko priljubljenost mesta uniči domači mir
moskisvet
Portal
Nekoč je lomila moška srca, danes je videti precej drugače
To se bo zgodilo, če boste vsak dan pili pomarančni sok
To se bo zgodilo, če boste vsak dan pili pomarančni sok
Kako preveriti tlak v avtomobilskih pnevmatikah?
Kako preveriti tlak v avtomobilskih pnevmatikah?
Želite izklesati svoje telo? Samo minuta te vadbe na dan je dovolj
Želite izklesati svoje telo? Samo minuta te vadbe na dan je dovolj
dominvrt
Portal
Miran Rudan v solzah: poslovil se je njegov zvesti Ari
Prenova starih hiš: največji stanovanjski potencial Slovenije
Prenova starih hiš: največji stanovanjski potencial Slovenije
Preprosta metoda za odganjanje ptic z vrta
Preprosta metoda za odganjanje ptic z vrta
Zelenjava za začetnike, ki zanesljivo uspeva
Zelenjava za začetnike, ki zanesljivo uspeva
okusno
Portal
Velika noč 2026: najbolj trendi sladice letošnjih praznikov
Preprost zajtrk, ki ga nutricionisti priporočajo za dober začetek dneva
Preprost zajtrk, ki ga nutricionisti priporočajo za dober začetek dneva
Je res, da sadje vsebuje preveč sladkorja in ni zdravo?
Je res, da sadje vsebuje preveč sladkorja in ni zdravo?
7 pomladnih jedi, pripravljenih v največ pol ure
7 pomladnih jedi, pripravljenih v največ pol ure
voyo
Portal
Slovenija odloča 2026
Kmetija
Kmetija
Parazit
Parazit
Anatomija padca
Anatomija padca
