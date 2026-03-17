Mama, ki je po smrti moža izdala knjigo o žalovanju, kriva njegovega umora

Poleg hujšega umora je osemčlanski senat Kouri Richins spoznal za krivo tudi poskusa hujšega umora zaradi neuspelega poskusa umora njenega moža na valentinovo, nekaj tednov pred njegovo smrtjo. Spoznali so jo tudi za krivo ponarejanja in dveh zavarovalniških goljufij v zvezi z življenjskim zavarovanjem Erica Richinsa. Mati treh otrok, ki je po moževi smrti izdala otroško knjigo o žalovanju, je sklonila glavo, ko so na sodišču na glas prebrali obsodilno sodbo. Lahko bi jo obsodili na dosmrtno zaporno kazen brez možnosti pogojnega izpusta, kar je najvišja kazen za obtožbo umora. Izrek sodbe je predviden 13. maja. Aretirali so jo le nekaj tednov po nastopu v lokalni televizijski oddaji, kjer je promovirala svojo knjigo. Obtožili so jo hudega umora v povezavi z njegovo smrtjo. Tožilstvo je v 13 dneh zaslišalo več kot 40 prič, ki so pričale o domnevnih težavah v zakonu Richinsove, njeni aferi z drugim moškim in milijonih dolarjev dolgov, ki jih je imela. Vse to so dejavniki, ki so jo po trditvah tožilstva motivirali k smrtni zastrupitvi svojega moža, poroča CNN.

Sojenje Kouri Richins FOTO: AP

'Obstajala je rešitev – Eric je moral umreti'

"Ni imela denarja, da bi zapustila Erica, niti denarja, da bi rešila svoje podjetje," je v ponedeljek v svoji sklepni besedi dejal tožilec Brad Bloodworth in obtoženko prikazal kot nekoga, ki si prizadeva ohraniti fasado svojega uspeha in bogastva. "Kouri Richins je izjemno ambiciozna oseba. Rada tvega. Obstajala je rešitev – Eric je moral umreti," je še poudaril. Erica Richinsa so našli mrtvega v njunem domu v Kamasu v Utahu zgodaj zjutraj 4. marca 2022. Obdukcija je pokazala, da je imel v telesu približno petkrat večji odmerek fentanila, kot je bil smrtonosni.

Izdala je knjigo, da bi pomagala sinovom pri soočanju z žalostjo

Približno leto dni po moževem smrtonosnem prevelikem odmerku je Richinsova izdala otroško knjigo, da bi pomagala svojim trem sinovom pri soočanju z žalostjo zaradi izgube očeta. Nekaj tednov po nastopu v lokalni televizijski oddaji za promocijo svoje knjige so jo aretirali in obtožili hudega umora v povezavi z njegovo smrtjo. Obramba je prejšnji četrtek končala svoj dokazni postopek brez zaslišanja prič. Odvetniki Richinsove so trdili, da je bila po površni in pristranski preiskavi neupravičeno obtožena smrti svojega moža. "Ne morejo vam povedati, kako je Eric zaužil ta fentanil," je v svoji zaključni besedi v ponedeljek dejala odvetnica obrambe Wendy Lewis. "Niso opravili svojega dela in zdaj želijo, da sklepate na podlagi tankih dokazov," je dejala.

Bila je 'nesrečna', počutila se je 'ujeto'

Na sojenju so tožilci trdili, da je Kouri Richins umorila svojega moža, da bi se finančno okoristila z njegovo smrtjo in ker je bila v zakonu nesrečna. Porota je videla na ducate ljubeče naklonjenih sporočil med Richinsovo in njenim takratnim fantom Robertom Joshom Grossmannom, vključno z nekaterimi, v katerih je obtoženka dejala, da sanja o njuni skupni prihodnosti – čeprav je Grossmann pričal, da je bila ta možnost bolj fantazija kot resničnost. Več prič je pričalo o domnevnih sporih v Richinovem razmerju, dva prijatelja pa sta povedala, da jima je Kouri Richins povedala, da se je v svojem zakonu počutila "ujeto". "Bila je nesrečna," je v ponedeljek dejal Bloodworth: "Želela je zapustiti Erica Richinsa, vendar ni hotela zapustiti njegovega denarja."

Goljufije, ponarejanje podpisov, zastrupljen sendvič

Čeprav so njeni prijatelji rekli, da je Kouri Richins videti finančno uspešna, je forenzični računovodja pričal, da je njen nepremičninski posel s preprodajo hiš "propadal". Njena neto vrednost je bila dan po moževi smrti negativnih 1,6 milijona dolarjev, je povedal računovodja. Ericovo življenje je bilo zavarovano za približno 2,2 milijona dolarjev prek več polic, vključno z eno, za katero je tožilstvo trdilo, da je Kouri Richins zanjo zaprosila z goljufijo. Vloga za polico življenjskega zavarovanja v višini 100.000 dolarjev je vsebovala napake, vključno z napačno številko socialnega zavarovanja za Erica Richinsa, je pričal zavarovalni agent. Forenzični specialist za dokumente je pričal, da je bil Ericov podpis na vlogi verjetno ponarejen. Tožilstvo je Kouri Richins obtožilo tudi, da je na valentinovo leta 2022 – deset dni po začetku veljavnosti te zavarovalne police – poskušala ubiti svojega moža z zastrupljenim sendvičem. Eric Richins je tistega dne poklical dva prijatelja in jima povedal, da se je po tem, ko je pojedel sendvič, počutil, kot da bo umrl, piše v obtožnici. V noči njegove smrti sta Eric in Kouri popila pijačo, da bi proslavila dosežek njenega nepremičninskega posla, je Kouri povedala v policijski izjavi. V svojem sklepnem govoru v ponedeljek je Bloodworth trdil, da je Kouri Richins uporabila pijačo, da je možu dala smrtonosne droge, in dejal, da se je na valentinovo "nekaj naučila iz svoje napake". Lewis je ugovarjal in trdil, da ni dokazov, da bi bil fentanil dodan v pijačo Erica Richinsa.

Iskala je "kaj je smrtonosni odmerek fentanila"