Mama pred štirimi leti ugrabila hčerko, osemletnico zdaj našli v Mehiki

Uradniki so potrdili, da so ugrabljeno deklico našli v Michoacánu v Mehiki in jo vrnili v ZDA. "FBI in naši partnerji nad Aranzo nismo obupali več kot štiri leta," je dejal posebni agent, zadolžen za terenski urad FBI v Seattlu, Richard A. Collodi. Dodal je, da bodo Aranzi Marii Ochoa Lopez zdaj tudi pomagali pri njeni ponovni integraciji v Združene države, poroča ABC News. Drugih podatkov o primeru niso razkrili.

Takrat štiriletno deklico je oktobra 2018 iz nakupovalnega središča v Vancouvru v Washingtonu ugrabila biološka mama Esmeralda Lopez-Lopez. V času ugrabitve je bila namreč deklica na nadzorovanem srečanju z mamo, ki pa je izgubila skrbništvo nad hčerko. Deklica je bila leta 2017 zaradi pritožb, da jo je mati zlorabljala, nameščena v rejniško družino. Mati je smela hčerko videti dvakrat na teden. Med enim od srečanj pa je prosila, da hčerko odpelje na stranišče. V resnici pa jo je odpeljala do avtomobila, ki ga je vozil njen sostorilec.

Ameriške oblasti so ugotovile, da je Lopez-Lopezova deklico odpeljala v Mehiko, septembra 2019 so zato žensko priprli. Aranzina natančna lokacija takrat ni bila znana, a domnevajo, da je bila deklica prav tako v Mehiki, FBI pa je za informacije, ki bi pripeljale do Aranze, ponujal nagrado do 10.000 dolarjev (slabih 9500 evrov).

Lopez-Lopezova je januarja 2021 na višjem sodišču okrožja Clark priznala krivdo za ugrabitev in rop druge stopnje ter vmešavanje v skrbništvo prve stopnje. Obsojena je bila na 20 mesecev zaporne kazni, poroča The Columbian.