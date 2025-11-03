Mama umrlega nadaljuje gladovno stavko: Ne bodo me prestrašili

Dijana Hrka je jutro po burni noči napovedala, da z gladovno stavko nadaljuje. Najpomembnejša mi je podpora, to pomeni, da smo soglasni in da držimo skupaj, in mislim, da bomo to vlado strmoglavili: v smislu razpisa volitev in izpolnitve študentskih zahtev, je za N1 Srbija dejala Hrka.
O tem, kaj meni, da se bo zgodilo v prihodnjem obdobju in ali bo vlada izpolnili njene zahteve, pravi, da naj mine nekaj dni, bomo videli, kaj se bo zgodilo. Prav tako pričakuje, da se bo vlada obrnila nanjo in druge državljane. "Tukaj ostajam, to je zdaj moja hiša, dokler ne bodo izpolnjene zahteve. Ali bom odšla na nogah ali v bolniški postelji, je odvisno od njih," je poudarila.
Ocenila je tudi, da vlada poziva k prelivanju krvi, in glede na to, kar se zdaj dogaja, meni, da nikakor ni pripravljena na pogovor in izpolnitev njenih zahtev.
Hrka poudarja, da je zanjo najhuje to, da je policija dovolila ljudem iz Ćacilanda, kjer so se zbrali Vučićevi podporniki, da so ti napadali ljudi. Policija bo odgovarjala, naj pošteno opravljajo svoje delo, poziva.
Poudarila je, da se ne boji, da je ne bodo prestrašili in da ne bo odnehala z gladovno stavko, ker ve, zakaj je tam, kjer je.
Kot poroča Nova RS, je jutro po burni noči povedala, da je zelo malo spala, a da je z njo vse v redu. Poudarja, da ji zaenkrat gladovna stavka, ki jo je začela včeraj, ne predstavlja težav, bolj pa jo boli, da je Srbija razdeljena na dve strani. "Dobro sem, spala sem dvakrat, sinoči približno uro in pol, od šestih zjutraj do zdaj pa sem malo spala. Imam moč, počutim se dobro, zaenkrat je vse v redu," je še povedala.
