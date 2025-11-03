Svetli način
Tujina

Mama umrlega nadaljuje gladovno stavko: Ne bodo me prestrašili

Beograd, 03. 11. 2025 09.29 | Posodobljeno pred 32 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
A.K.
Komentarji
8

Dijana Hrka, mama umrlega v tragični nesreči v Novem Sadu, nadaljuje z gladovno stavko. Kot izpostavlja jutro po pestri noči v Beogradu, se ne bo ustavila. Nadaljujem gladovno stavko in vem, zakaj sem tu, kjer sem, je dejala.

Dijana Hrka je jutro po burni noči napovedala, da z gladovno stavko nadaljuje. Najpomembnejša mi je podpora, to pomeni, da smo soglasni in da držimo skupaj, in mislim, da bomo to vlado strmoglavili:  v smislu razpisa volitev in izpolnitve študentskih zahtev, je za N1 Srbija dejala Hrka.

Dijana Hrka nagovarja policiste
Dijana Hrka nagovarja policiste FOTO: AP

O tem, kaj meni, da se bo zgodilo v prihodnjem obdobju in ali bo vlada izpolnili njene zahteve, pravi, da naj mine nekaj dni, bomo videli, kaj se bo zgodilo. Prav tako pričakuje, da se bo vlada obrnila nanjo in druge državljane. "Tukaj ostajam, to je zdaj moja hiša, dokler ne bodo izpolnjene zahteve. Ali bom odšla na nogah ali v bolniški postelji, je odvisno od njih," je poudarila.

Ocenila je tudi, da vlada poziva k prelivanju krvi, in glede na to, kar se zdaj dogaja, meni, da nikakor ni pripravljena na pogovor in izpolnitev njenih zahtev. 

Preberi še Policija med 'ćacilendom' in stavkajočo materjo

Hrka poudarja, da je zanjo najhuje to, da je policija dovolila ljudem iz Ćacilanda, kjer so se zbrali Vučićevi podporniki, da so ti napadali ljudi. Policija bo odgovarjala, naj pošteno opravljajo svoje delo, poziva.

Poudarila je, da se ne boji, da je ne bodo prestrašili in da ne bo odnehala z gladovno stavko, ker ve, zakaj je tam, kjer je.

Kot poroča Nova RS, je jutro po burni noči povedala, da je zelo malo spala, a da je z njo vse v redu. Poudarja, da ji zaenkrat gladovna stavka, ki jo je začela včeraj, ne predstavlja težav, bolj pa jo boli, da je Srbija razdeljena na dve strani. "Dobro sem, spala sem dvakrat, sinoči približno uro in pol, od šestih zjutraj do zdaj pa sem malo spala. Imam moč, počutim se dobro, zaenkrat je vse v redu," je še  povedala.

dijana hrka beograd protesti
KOMENTARJI (8)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
vlahov
03. 11. 2025 10.27
Vučko se bori za Srbijo in mi pa plačujemo z Bidenom skupaj , ta razpad , ki pa se ne bo zgodil. To, če gladovno stavka pomeni , da ima pravico.
ODGOVORI
0 0
stiing
03. 11. 2025 10.24
+3
Nc ne bo od tega vsega vsi ti, ki so na stolčkih jih bole .. a bos ti al mi vsi stavkal al se na glavo metal al karkol ker njim je ugodno in ne mislijo za vraga s stolčka ustat ker je super majo vse kar si želijo tko ,da tud v tem primeru ji bo ratal samo, da bo po cca 25 dneh prišla urgenca jo odpeljal v bolnico in ji reševal zivljenje ... tak je svet zdej nič ok ...
ODGOVORI
3 0
2mt8
03. 11. 2025 10.23
Vučić je bil član Miloševićevega režima, v Sloveniji ima veliko podpornikov.
ODGOVORI
0 0
BBcc
03. 11. 2025 10.25
Ti ki imajo radi večne vladarje kot je Janša.
ODGOVORI
0 0
2fast4
03. 11. 2025 10.15
+2
Tebe bo prej neslo od živcev kot da bi kaj dosegla...
ODGOVORI
2 0
Ombolo
03. 11. 2025 10.13
-1
Vućko je že tako zabredel, samo še expo počaka in gre...
ODGOVORI
0 1
galeon
03. 11. 2025 10.11
+1
Noben te ne straši. Briga njih. Itak ne boš dolgo zdržala.
ODGOVORI
3 2
Minifa
03. 11. 2025 10.10
+1
Po mitingih, balvan revoluciji še vitaminske kure..in hujšanje pod nadzorom..
ODGOVORI
2 1
