Mama umrlega nadaljuje gladovno stavko: Ne bodo me prestrašili

Dijana Hrka, mama umrlega v tragični nesreči v Novem Sadu, nadaljuje z gladovno stavko. Kot izpostavlja jutro po pestri noči v Beogradu, se ne bo ustavila. Nadaljujem gladovno stavko in vem, zakaj sem tu, kjer sem, je dejala.

Dijana Hrka je jutro po burni noči napovedala, da z gladovno stavko nadaljuje. Najpomembnejša mi je podpora, to pomeni, da smo soglasni in da držimo skupaj, in mislim, da bomo to vlado strmoglavili: v smislu razpisa volitev in izpolnitve študentskih zahtev, je za N1 Srbija dejala Hrka.

Dijana Hrka nagovarja policiste FOTO: AP icon-expand

O tem, kaj meni, da se bo zgodilo v prihodnjem obdobju in ali bo vlada izpolnili njene zahteve, pravi, da naj mine nekaj dni, bomo videli, kaj se bo zgodilo. Prav tako pričakuje, da se bo vlada obrnila nanjo in druge državljane. "Tukaj ostajam, to je zdaj moja hiša, dokler ne bodo izpolnjene zahteve. Ali bom odšla na nogah ali v bolniški postelji, je odvisno od njih," je poudarila. Ocenila je tudi, da vlada poziva k prelivanju krvi, in glede na to, kar se zdaj dogaja, meni, da nikakor ni pripravljena na pogovor in izpolnitev njenih zahtev.