32-letnica uživala na počitnicah, njena hčerka doma umirala od lakote

Kristel Candelario je junija lani s prijateljem odpotovala na počitnice v Portoriku. Medtem ko je na družbenih omrežjih objavljala fotografije s plaže, je njena 16-mesečna hčerka Jailyn doma umirala v nepredstavljivih mukah, so povedali preiskovalci. 32-letnica je deklico pustila v posteljici z nekaj flaškami mleka in brez varstva. Ko se je po 10 dneh vrnila domov – po Portoriku se je ustavila še v Detroitu – je bilo za malčico že prepozno. Teresa Gomez s tamkajšnje policije je na sodišču v solzah opisala, v kakšnem stanju so našli deklico. Kot je povedala, je bila njena postelja prekrita z urinom in blatom. "Še živali bolje skrbijo za svoje otroke," je medtem dejala pomočnica tožilca Anna Faraglia. Jailyn so našli vidno shujšano, v 10 dneh je izgubila več kot tri kilograme, imela je vdrte oči in suhe ustnice.

Kristel Candelario FOTO: AP icon-expand

Candelario je hčerko ob vrnitvi domov preoblekla v čista oblačila, še preden so prišli reševalci. A s tem ni mogla skriti grozot, ki jih je prestal otrok. Forenzična patologinja Elizabeth Mooney je na sodišču pojasnila, da otroci najbolj ekstremno ločitveno tesnobo doživljajo med 9. in 18. mesecem starosti. "Bolečino in trpljenje, ki je prestajala, nista trajali le ure ali dni, ampak morda cel teden," je dejala v solzah. "Ta občutek zapuščenosti, skupaj z bolečino stradanja in ekstremno žejo je vrsta trpljenja, za katero menim, da je nihče od nas niti ne more popolnoma razumeti," je povedala Mooney.

