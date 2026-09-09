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Mama v Nepalu po carskem rezu bežala pred poplavami s svojim 13 dni starim novorojenčkom

Ljubljana, 09. 09. 2026 00.15 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
P.R.
pr članek unicef

Vas v Nuvakotu v Nepalu, v kateri živi 29-letna Nanu Maya, so poplave opustošile trinajst dni po tem, ko je s carskim rezom rodila sina. 26. avgusta zjutraj so jo poklicali prijatelji, ki živijo višje ob rečnem toku, in jo opozorili, da prihajajo poplavne vode. Kmalu zatem so prišli še sosedje, zaskrbljeni za Nanu Mayo in njenega novorojenčka. Nato so zaslišali bobnenje vode, ki se je približevala vasi.

Vas v Nuvakotu v Nepalu, v kateri živi 29-letna Nanu Maya, so poplave opustošile trinajst dni po tem, ko je s carskim rezom rodila sina. Za zdaj bivajo v eni od šol, kamor so se zatekli ogroženi prebivalci, in nujno potrebujejo pomoč za osnovno preživetje.

Družina z novorojenčkom in še s tremi majhnimi hčerkami je imela le malo časa, da se reši na varno. Zbrali so nekaj najnujnejših stvari in pobegnili na višje ležeče območje.

Nanu Maya je bila prisiljena kljub okrevanju po carskem rezu z novorojenčkom v naročju pobegniti na varno. Naslednje štiri dni je družina preživela v gozdu, v majhni lopi za živali.

Pozneje so jih sosedje odpeljali v šolo, kjer so zatočišče poiskale tudi druge družine, ki so morale zaradi poplav zapustiti svoje domove. Družine, ki so pobegnile v šolo, sedaj prejemajo UNICEF-ovo nujno pomoč - osnovne potrebščine, ki jim pomagajo poskrbeti za otroke in preživeti vsakdan.

V Nepalu po uničujočih poplavah več kot 22.000 otrok potrebuje nujno humanitarno pomoč. Poplavljene so celotne vasi, skupnosti pa so odrezane od sveta. Otroci so izgubili svoje domove, šole, zdravstveno oskrbo in druge storitve, od katerih so odvisni.
V Nepalu po uničujočih poplavah več kot 22.000 otrok potrebuje nujno humanitarno pomoč. Poplavljene so celotne vasi, skupnosti pa so odrezane od sveta. Otroci so izgubili svoje domove, šole, zdravstveno oskrbo in druge storitve, od katerih so odvisni.
FOTO: UNICEF

UNICEF je že od prvega dneva na terenu in bo tam tudi ostal, dokler bo potrebno. Obnova bo dologtrajna in potrebe so že sedaj ogromne.

UNICEF Slovenija zbira donacije za pomoč otrokom in družinam v Nepalu. Kako lahko pomagate:

-       Pošljite SMS UNICEF10 na 1919 in darujte 10 evrov

-       Darujte preko spleta TUKAJ.

pr članek

Kako se UNICEF odziva na poplave v Nepalu

Po naravnih nesrečah družine potrebujejo takojšnjo pomoč. UNICEF med drugim zagotavlja nujno zdravstveno oskrbo, življenjsko pomembno prehransko pomoč, čisto pitno vodo, sanitarne in higienske pripomočke, zatočišča, zaščito otrok ter psihosocialno pomoč in podporo.

 

Naročnik oglasne vsebine je Slovenska fundacija za UNICEF

Slovenska fundacija za UNICEF Unicef Nepal Poplave

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