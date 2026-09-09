Mama v Nepalu po carskem rezu bežala pred poplavami s svojim 13 dni starim novorojenčkom

Vas v Nuvakotu v Nepalu, v kateri živi 29-letna Nanu Maya, so poplave opustošile trinajst dni po tem, ko je s carskim rezom rodila sina. Za zdaj bivajo v eni od šol, kamor so se zatekli ogroženi prebivalci, in nujno potrebujejo pomoč za osnovno preživetje.

Družina z novorojenčkom in še s tremi majhnimi hčerkami je imela le malo časa, da se reši na varno. Zbrali so nekaj najnujnejših stvari in pobegnili na višje ležeče območje.

Nanu Maya je bila prisiljena kljub okrevanju po carskem rezu z novorojenčkom v naročju pobegniti na varno. Naslednje štiri dni je družina preživela v gozdu, v majhni lopi za živali.