Mama v Nepalu po carskem rezu bežala pred poplavami s svojim 13 dni starim novorojenčkom

Vas v Nuvakotu v Nepalu, v kateri živi 29-letna Nanu Maya, so poplave opustošile trinajst dni po tem, ko je s carskim rezom rodila sina. Za zdaj bivajo v eni od šol, kamor so se zatekli ogroženi prebivalci, in nujno potrebujejo pomoč za osnovno preživetje.
Družina z novorojenčkom in še s tremi majhnimi hčerkami je imela le malo časa, da se reši na varno. Zbrali so nekaj najnujnejših stvari in pobegnili na višje ležeče območje.
Nanu Maya je bila prisiljena kljub okrevanju po carskem rezu z novorojenčkom v naročju pobegniti na varno. Naslednje štiri dni je družina preživela v gozdu, v majhni lopi za živali.
Pozneje so jih sosedje odpeljali v šolo, kjer so zatočišče poiskale tudi druge družine, ki so morale zaradi poplav zapustiti svoje domove. Družine, ki so pobegnile v šolo, sedaj prejemajo UNICEF-ovo nujno pomoč - osnovne potrebščine, ki jim pomagajo poskrbeti za otroke in preživeti vsakdan.
UNICEF je že od prvega dneva na terenu in bo tam tudi ostal, dokler bo potrebno. Obnova bo dologtrajna in potrebe so že sedaj ogromne.
Kako se UNICEF odziva na poplave v Nepalu
Po naravnih nesrečah družine potrebujejo takojšnjo pomoč. UNICEF med drugim zagotavlja nujno zdravstveno oskrbo, življenjsko pomembno prehransko pomoč, čisto pitno vodo, sanitarne in higienske pripomočke, zatočišča, zaščito otrok ter psihosocialno pomoč in podporo.
Naročnik oglasne vsebine je Slovenska fundacija za UNICEF