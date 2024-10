Mama v vrtec prišla po hčerko, dojenčico našla s poškodbami na glavi

"Ko mi je vzgojiteljica predala otroka, sem jo nemudoma zaslišala, kaj se je zgodilo. Ona pa mi je dejala, da ne ve in da naj o tem vprašam vzgojiteljico iz prve izmene," je povedala pretresena mama. Kot je zaupala hrvaškemu mediju, so bile poškodbe hude, zato je z deklico nemudoma odhitela na urgenco.

Zrinko Krištof Mihajlović so pred dvema tednoma po prihodu v vrtec pričakali pretresljivi prizori. Njena komaj 15 mesecev stara hčerka je imela namreč na desni strani glave modrice, podplutbe in praske. Po poročanju portala Net.hr pa je imela pod desnim očesom tudi krvavo prasko.

"Videti je bilo grozno." Nevrokirurg je po pregledu poškodovane deklice staršem naročil, naj jo spremljata, če bi imela slučajno notranje krvavitve. "Kasneje so jo pregledali ponovno, s punčko je vse v redu," je povedala mamica.

Brez odgovora

Krištof Mihajlovićeva želi zdaj izvedeti, kaj točno se je zgodilo: je dojenčica padla, jo je kdo udaril ali morda kaj drugega? Odgovora še ni dobila.

Direktorica vrtca medtem izraža obžalovanje in obsoja dejanja vzgojiteljic. "Vzgojitelji so prejeli hujšo kršitev delovnega razmerja z možnostjo odpovedi delovnega razmerja. Takoj smo prepoznali, da niso ravnali po varnostnem protokolu, saj niso obvestili ne staršev ne zdravstvenega vodje," je dejala. Ena od vzgojiteljic je trenutno v bolniškem staležu, druga pa dela v drugi skupini.

Mama deklice priznava, da bi se lahko zgodilo, da nobena od njiju ni videla, kaj se je zgodilo, a kljub temu bi morali obvestiti starše in ravnati po protokolu, ko so poškodbe opazili. Ker slednjega nista storili, je Krištof Mihajlovićeva zadevo prijavila vsem pristojnim službam.

'Pojavile so se nočne more, sanje, v katerih moj otrok umre'

Bo župan Slavonskega Broda Mirko Duspara zamenjal direktorico? Na slednje odgovarja, da morajo počakati in videti, kaj točno se je zgodilo. "Če se bo izkazalo, da je direktorica naredila vse, kar je v njeni moči, in so tako storile tudi vse pristojne službe, potem je odgovornost na tistih, ki poškodb niso prijavili," je dejal.

V vrtcu so pristojno ministrstvo o dogodku sicer obvestili šele po materinem odzivu. Policisti pa pravijo, da v povezavi z dogodkom še vedno poteka kriminalistična preiskava.

Starša sta medtem zahtevala premestitev za njuno hčerko, v vrtec se od dogodka ni več vrnila. "Pojavljajo se tudi nočne more, sanje, v katerih moj otrok umre," je še povedala dekličina mama, ki pravi, da travme trpi tudi njun starejši otrok, ki obiskuje isti vrtec.