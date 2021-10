Mama treh zapuščenih otrok v Teksasu zanika vpletenost v umor četrtega

35-letna Gloria Y. Williams je za KHOU v ekskluzivnem intervjuju iz zapora dejala, da ni vedela, da je njen osemletni sin mrtev in zanikala obtožbe. Na vprašanje, kaj se je zgodilo z osemletnikom, je Williamsova v intervjuju odgovorila: "Oprostite, jaz tega nisem storila."

Oblasti so namreč prejšnji teden v stanovanju v Houstonu odkrile otroke, stare 7, 9 in 15 let, ter truplo četrtega otroka. Za slednjega so najprej dejali, da je star devet let, kasneje so sporočili, da je šlo za osemletnika. Po opravljeni preiskavi in obdukciji so iz inštituta za forenzične znanosti okrožja Harris sporočili, da je otrok umrl zaradi nasilnega dejanja za posledicami poškodb s topim predmetom.