Mamdani in Trump prvič iz oči v oči: srečala se bosta v Beli hiši

Ameriški predsednik in novoizvoljeni župan New Yorka, dva voditelja, ki ideološko stojita na nasprotnih bregovih, se bosta po več mesecih besednih dvobojev v medijih in na družbenih omrežjih prvič srečala iz oči v oči. Donald Trump bo Zohrana Mamdanija, ki ga je pred volitvami večkrat besedno napadel ter ga označil za "norega komunista", sprejel v Beli hiši.

Srečanje ameriškega predsednika Donalda Trumpa in novoizvoljenega newyorškega župana Zohrana Mamdanija predstavlja njun prvi pogovor iz oči v oči. Ob tem bo sestanek pomenil tudi prvi preizkus njegovih sposobnosti pogajanja s predsednikom, s katerim stojita na različnih političnih in pogosto tudi ideoloških bregovih.

Donald Trump in Zohran Mamdani FOTO: Profimedia icon-expand

Trump je socialista pred volitvami označil za "norega komunista" ter New Yorku v primeru njegove izvolitve zagrozil z drastičnim zmanjšanjem zveznih financ. Svojo podporo je v boju proti uspehu Mamdanija izrekel celo drugemu demokratu Andrewu Cuomu, ki je na županskih volitvah sicer kandidiral kot samostojni kandidat, a so mu predvolilne ankete nakazovale precej boljše rezultate kot za republikanskega kandidata Curtisa Sliwo.

Mamdani je pretekli mesec v New Yorku prepričljivo zmagal z več kot 50 odstoki glasov.

Trump je sicer od takrat zavzel nekoliko bolj spravljivo držo. "Razdvojen sem, ker imam rad New York in bi si želel videti, da se novi župan odreže dobro," je dejal za Fox News. Kljub temu se je njegova administracija pred sestankom po poročanju Guardiana poslužila več taktik pritiska; uradniki za priseljevanje in carino so nakazovali načrte za stopnjevanje operacij v New Yorku, več republikanskih kongresnikov pa je predlagalo celo preiskavo o veljavnosti Mamdanijevega državljanstva.

Tudi demokrat sicer ni skoparil z ostrimi besedami, saj je Trumpovo administracijo označil za "avtoritarno", sebe pa je opisal kot "najhujšo nočno moro Donalda Trumpa".

Bo srečanje spravljivo ali 'eksplozivno'?

Kot poroča Guardian, je Mamdanijeva ekipa naredila prvi korak in se začela dogovarjati za sestanek. Njuno prvo srečanje je predvideno za petek ob 15. uri po vzhodnoameriškem času (okoli 21. ure po našem času). Ko so Mamdanija v četrtek vprašali, ali ga skrbi morebitno sovražno obnašanje s strani Donalda Trumpa, kot ga je bil pred meseci v Ovalni pisarni na primer deležen tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, je novoizvoljeni župan zagotovil, da se bo "vsak dan zavzemal za Newyorčane".

Mamdani je srečanje predstavil kot priložnost za promocijo svoje osrednje volilne platforme – narediti New York bolj dostopen. Njegove obljube vključujejo brezplačne javne avtobuse, vladne trgovine z živili, zamrznitev najemnin za več kot milijon stabiliziranih enot in prvi univerzalni program varstva otrok v mestu. "Na to srečanje gledam kot na priložnost, da predstavim svoje argumente," je dejal.

Zohran Mamdani FOTO: Profimeda icon-expand