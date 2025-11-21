Mamdani in Trump prvič iz oči v oči: srečala se bosta v Beli hiši

Srečanje ameriškega predsednika Donalda Trumpa in novoizvoljenega newyorškega župana Zohrana Mamdanija predstavlja njun prvi pogovor iz oči v oči. Ob tem bo sestanek pomenil tudi prvi preizkus njegovih sposobnosti pogajanja s predsednikom, s katerim stojita na različnih političnih in pogosto tudi ideoloških bregovih.
Trump je socialista pred volitvami označil za "norega komunista" ter New Yorku v primeru njegove izvolitve zagrozil z drastičnim zmanjšanjem zveznih financ. Svojo podporo je v boju proti uspehu Mamdanija izrekel celo drugemu demokratu Andrewu Cuomu, ki je na županskih volitvah sicer kandidiral kot samostojni kandidat, a so mu predvolilne ankete nakazovale precej boljše rezultate kot za republikanskega kandidata Curtisa Sliwo.
Trump je sicer od takrat zavzel nekoliko bolj spravljivo držo. "Razdvojen sem, ker imam rad New York in bi si želel videti, da se novi župan odreže dobro," je dejal za Fox News. Kljub temu se je njegova administracija pred sestankom po poročanju Guardiana poslužila več taktik pritiska; uradniki za priseljevanje in carino so nakazovali načrte za stopnjevanje operacij v New Yorku, več republikanskih kongresnikov pa je predlagalo celo preiskavo o veljavnosti Mamdanijevega državljanstva.
Tudi demokrat sicer ni skoparil z ostrimi besedami, saj je Trumpovo administracijo označil za "avtoritarno", sebe pa je opisal kot "najhujšo nočno moro Donalda Trumpa".
Bo srečanje spravljivo ali 'eksplozivno'?
Kot poroča Guardian, je Mamdanijeva ekipa naredila prvi korak in se začela dogovarjati za sestanek. Njuno prvo srečanje je predvideno za petek ob 15. uri po vzhodnoameriškem času (okoli 21. ure po našem času).
Ko so Mamdanija v četrtek vprašali, ali ga skrbi morebitno sovražno obnašanje s strani Donalda Trumpa, kot ga je bil pred meseci v Ovalni pisarni na primer deležen tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, je novoizvoljeni župan zagotovil, da se bo "vsak dan zavzemal za Newyorčane".
Mamdani je srečanje predstavil kot priložnost za promocijo svoje osrednje volilne platforme – narediti New York bolj dostopen. Njegove obljube vključujejo brezplačne javne avtobuse, vladne trgovine z živili, zamrznitev najemnin za več kot milijon stabiliziranih enot in prvi univerzalni program varstva otrok v mestu. "Na to srečanje gledam kot na priložnost, da predstavim svoje argumente," je dejal.
Tudi tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt je dejala, da je Trumpova pripravljenost na srečanje dokaz njegove odprtosti za dialog ne glede na politična nasprotja. "Predsednik se je pripravljen srečati s komer koli in se pogovarjati s komer koli ter poskušati storiti tisto, kar je prav v imenu ameriškega ljudstva, ne glede na to, ali živi v t. i. modrih ali rdečih državah oz. mestih," je dejala.
Bela hiša sicer še ne razkriva, kdo vse bo na srečanju prisoten.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.