Prijavi se Voyo
Mamdani in Trump prvič iz oči v oči: srečala se bosta v Beli hiši

Washington, 21. 11. 2025 16.49 | Posodobljeno pred 1 uro

M.P.
19

Ameriški predsednik in novoizvoljeni župan New Yorka, dva voditelja, ki ideološko stojita na nasprotnih bregovih, se bosta po več mesecih besednih dvobojev v medijih in na družbenih omrežjih prvič srečala iz oči v oči. Donald Trump bo Zohrana Mamdanija, ki ga je pred volitvami večkrat besedno napadel ter ga označil za "norega komunista", sprejel v Beli hiši.

Srečanje ameriškega predsednika Donalda Trumpa in novoizvoljenega newyorškega župana Zohrana Mamdanija predstavlja njun prvi pogovor iz oči v oči. Ob tem bo sestanek pomenil tudi prvi preizkus njegovih sposobnosti pogajanja s predsednikom, s katerim stojita na različnih političnih in pogosto tudi ideoloških bregovih.

Donald Trump in Zohran Mamdani
Donald Trump in Zohran Mamdani FOTO: Profimedia

Trump je socialista pred volitvami označil za "norega komunista" ter New Yorku v primeru njegove izvolitve zagrozil z drastičnim zmanjšanjem zveznih financ. Svojo podporo je v boju proti uspehu Mamdanija izrekel celo drugemu demokratu Andrewu Cuomu, ki je na županskih volitvah sicer kandidiral kot samostojni kandidat, a so mu predvolilne ankete nakazovale precej boljše rezultate kot za republikanskega kandidata Curtisa Sliwo.

Mamdani je pretekli mesec v New Yorku prepričljivo zmagal z več kot 50 odstoki glasov.

Trump je sicer od takrat zavzel nekoliko bolj spravljivo držo. "Razdvojen sem, ker imam rad New York in bi si želel videti, da se novi župan odreže dobro," je dejal za Fox News. Kljub temu se je njegova administracija pred sestankom po poročanju Guardiana poslužila več taktik pritiska; uradniki za priseljevanje in carino so nakazovali načrte za stopnjevanje operacij v New Yorku, več republikanskih kongresnikov pa je predlagalo celo preiskavo o veljavnosti Mamdanijevega državljanstva.

Tudi demokrat sicer ni skoparil z ostrimi besedami, saj je Trumpovo administracijo označil za "avtoritarno", sebe pa je opisal kot "najhujšo nočno moro Donalda Trumpa".

Bo srečanje spravljivo ali 'eksplozivno'?

Kot poroča Guardian, je Mamdanijeva ekipa naredila prvi korak in se začela dogovarjati za sestanek. Njuno prvo srečanje je predvideno za petek ob 15. uri po vzhodnoameriškem času (okoli 21. ure po našem času).

Ko so Mamdanija v četrtek vprašali, ali ga skrbi morebitno sovražno obnašanje s strani Donalda Trumpa, kot ga je bil pred meseci v Ovalni pisarni na primer deležen tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, je novoizvoljeni župan zagotovil, da se bo "vsak dan zavzemal za Newyorčane".

Mamdani je srečanje predstavil kot priložnost za promocijo svoje osrednje volilne platforme – narediti New York bolj dostopen. Njegove obljube vključujejo brezplačne javne avtobuse, vladne trgovine z živili, zamrznitev najemnin za več kot milijon stabiliziranih enot in prvi univerzalni program varstva otrok v mestu. "Na to srečanje gledam kot na priložnost, da predstavim svoje argumente," je dejal.

Zohran Mamdani
Zohran Mamdani FOTO: Profimeda

Tudi tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt je dejala, da je Trumpova pripravljenost na srečanje dokaz njegove odprtosti za dialog ne glede na politična nasprotja. "Predsednik se je pripravljen srečati s komer koli in se pogovarjati s komer koli ter poskušati storiti tisto, kar je prav v imenu ameriškega ljudstva, ne glede na to, ali živi v t. i. modrih ali rdečih državah oz. mestih," je dejala.

Bela hiša sicer še ne razkriva, kdo vse bo na srečanju prisoten.

KOMENTARJI (19)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Vera in Bog
21. 11. 2025 19.54
Na koncu bosta pa lepo sodelovala.
ODGOVORI
0 0
nagec123
21. 11. 2025 19.52
Pa glih Trumpeljnu se to dogaja... :) vsaka šiba ima dva konca.
ODGOVORI
0 0
DJ-Pero
21. 11. 2025 19.38
+0
Mamdani... daj ga vrži še malo iz tira, oranžnega! Neprecenljivo!!!
ODGOVORI
3 3
proofreader
21. 11. 2025 19.34
+0
Menda je Mamdani ukazal, da morajo v New Yorku v osnovnih šolah pričeti poučevati arabske številke.
ODGOVORI
5 5
varČujem
21. 11. 2025 19.54
😂😂😂😂😂
ODGOVORI
0 0
Nidani
21. 11. 2025 19.26
-3
Riđo že zgleda tako lepo...🤣😂
ODGOVORI
1 4
Zmaga Ukrajini
21. 11. 2025 19.38
+0
Moraš vedeti, da je riđo (kako hecen pridevnik🤣) bolnik z dokazano hudo psihiatrično boleznijo - malignim narcisizmom, zato se mu to mora poznati tudi na ksihtu - kar naprej se pači kot mali, razvajeni froc. No, saj je Johnston, ki ga je leta preučeval, že pred leti povedal, da je trampelj osemletni otrok v telesu osemdesetletnika. Da je temu res tako, se lahko vesoljni svet prepriča vsak sleherni dan - nove in nove grimase, nove in nove laži in izmišljotine, in nove bebavosti iz Bele hiše. Tokrat nobena od njegovih žensk noče priti niti blizu Bele hiše, če ni ravno nujno. In tudi osebje samo se ga izogiba preprosto zato, ker je model nestabilen.
ODGOVORI
2 2
Hranilec
21. 11. 2025 19.26
-4
Eden teleban večji od drugega
ODGOVORI
3 7
DJ-Pero
21. 11. 2025 19.37
+2
Ta oranžni ga prekaša na celi fronti!
ODGOVORI
3 1
Port__CN
21. 11. 2025 19.18
+2
To bo srecanje normalnega človeka z prostakom ,ki nima osnovnih norm za predsednika ZDA Upam ,da ima župan dovolj volje in znanja kako ravnati z psihičnim bolnikom .
ODGOVORI
10 8
Zmaga Ukrajini
21. 11. 2025 19.29
-1
Tebi slayić je treba čestitat za najbolj hretenske komentarje. Nikoli se ne pozabiš ekskrementirat pod komentarji drugih.
ODGOVORI
3 4
slayer2
21. 11. 2025 19.31
+1
Najprej sebe poglej!!!
ODGOVORI
2 1
xoxotox6
21. 11. 2025 19.18
+3
NY drug VENEZUELA brez nafte??????
ODGOVORI
5 2
Ice_Cat
21. 11. 2025 19.13
-1
Na komc si bosta pa hinavsko drug drugemo lezla v tazadnjo!...ze videno
ODGOVORI
2 3
Zmaga Ukrajini
21. 11. 2025 19.13
-2
Upam, da Mamdani pride v trenirki.🤣 Sicer pa naj tega starega kozla spomni kje stoji tramp tower, in da ga verjetno ne more naložiti na svoj frčoplan in odpeljat na Florido. To bi moralo zadostovati.
ODGOVORI
3 5
devote
21. 11. 2025 19.08
-5
zastonkarji. to je drugo ime za take zupane. prodajat svojo meglo in krasti tistim ki imajo in talati tistim ki nimajo v zameno za glasove.
ODGOVORI
1 6
Bombardirc1
21. 11. 2025 19.05
+1
Oranžni niti na eni sliki ne izgleda normalno. No, izgleda da fotografije prikazujejo resnico...
ODGOVORI
5 4
vlahov
21. 11. 2025 18.35
+3
Mandani bo uničil NY
ODGOVORI
10 7
Veščec
21. 11. 2025 19.34
+1
ne,uničili so ga tisti,k so ga volil,pa to
ODGOVORI
2 1
