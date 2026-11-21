"Pozabil sem, da sem star 35 let, in tako sem si v igri strgal Ahilovo tetivo," je dejal župan New Yorka Zohran Mamdani , ki bo, kot je pojasnil, zaradi poškodbe opornico nosil od šest do osem tednov. Priznal je, da se ni ustrezno ogrel.

Kot je dejal, se je poškodoval kmalu po tem, ko je dosegel zadetek in pomagal ekipi mestne uprave premagati ekipo novinarjev z 10:5. "Nogomet bom lahko spet igral čez približno devet mesecev," je še povedal novinarjem. Nogomet sicer igra že od otroštva, običajno na položaju levega bočnega branilca.

Mamdani se je na petkovi novinarski konferenci, na kateri so napovedali načrt za zaprtje zapora na otoku Rikers, pojavil z berglami.