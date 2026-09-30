Mamdani predstavil načrt za boj proti antisemitizmu

Po podatkih newyorške policije so od januarja do avgusta letos v mestu zabeležili 229 zločinov iz sovraštva proti Judom, kar je osem odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Ti zločini predstavljajo več kot polovico vseh potrjenih zločinov iz sovraštva, čeprav Judje predstavljajo le okoli deset odstotkov prebivalstva mesta.

Zohran Mamdani je ob predstavitvi načrta dejal, da so Judje pomemben del New Yorka in si zaslužijo varnost, zaščito in priznanje svojega prispevka k mestu. " Skupaj bomo zagotovili, da bodo Judje v New Yorku varni in da bo njihova skupnost cenjena ," je zapisal na omrežju X.

Kot poroča Wall Street Journal, načrt predvideva tudi promocijo prispevka newyorških Judov na digitalnih javnih zaslonih ter več milijonov dolarjev za dokončanje spomenika holokavstu v Queensu in judovskega centra v Brooklynu. Mesto bo namenilo milijon dolarjev za izboljšanje varnosti manjših verskih ustanov, med drugim za namestitev ključavnic, neprebojnega stekla in ročnih detektorjev kovin.

Mamdani je dejal, da gre za prvo tovrstno celovito mestno strategijo v ZDA. Pri pripravi so po navedbah mestnih oblasti sodelovali Judje različnih političnih usmeritev.

Odzivi judovskih predstavnikov so bili različni. Nekateri so pozdravili dodatna sredstva za varnost in izobraževanje, drugi pa so bili kritični. Predsednik newyorškega odbora rabinov Ammiel Hirsch je opozoril, da dokument ne obravnava povezave med sovražnostjo do Izraela in antisemitizmom. Po njegovih besedah je to pomembna pomanjkljivost strategije.

Kritike se nanašajo tudi na dejstvo, da načrt ne vsebuje opredelitve antisemitizma. Mamdani je po nastopu mandata razveljavil izvršni ukaz svojega predhodnika Erica Adamsa, ki je priznaval širšo definicijo antisemitizma Mednarodne zveze za spomin na holokavst. Mestne oblasti so pojasnile, da nova strategija sledi pristopu vlade nekdanjega predsednika ZDA Joeja Bidna, ki antisemitizma ni formalno opredelila.

Kandidaturo Mamdanija, prvega muslimanskega župana New Yorka v zgodovini, so podprli številni Judje in ga podpirajo še naprej. Po drugi strani pa se Mamdani, ki je kritičen do izraelskih oblasti, maja ni udeležil tradicionalne parade ob dnevu Izraela v New Yorku, prejšnji teden pa je med zasedanjem Generalne skupščine ZN znova pozval k aretaciji izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja na podlagi naloga Mednarodnega kazenskega sodišča.

Netanjahu je v svojem govoru na Generalni skupščini ZN Mamdanija označil za antisemitskega župana New Yorka, župan pa je že med lanskoletno predvolilno kampanjo obljubil prizadevanja za aretacijo Netanjahuja, ki ga ima za vojnega zločinca.