Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Mamdani se bo iz najemniškega stanovanja selil v zgodovinski dvorec

Ljubljana , 09. 12. 2025 08.37 | Posodobljeno pred 33 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
A.K.
Komentarji
11

Novoizvoljeni župan New Yorka Zohran Mamdani bo živel v zgodovinskem dvorcu na Manhattnu. Za to se je odločil kljub temu, da si prizadeva za ureditev razmer na najemniškem trgu. Dvorec Gracie iz leta 1799, je od druge svetovne vojne sicer služil kot rezidenca večine županov New Yorka.

Zohran Mamdani, za katerega so cenovno dostopna stanovanja osrednja tema njegovega političnega udejstvovanja, ni takoj po novembrski zmagi potrdil, da se bo preselil v zgodovinski dvorec Gracie, poroča BBC. Kot je pojasnil, je bila njegova odločitev za selitev zaradi varnosti njegove družine. Tako se bo lahko v celoti posvetil uresničevanju agende cenovne dostopnosti najemniških stanovanj, je pojasnil.

Gracie Mansion
Gracie Mansion FOTO: AP

Ko se bo Mamdani vselil v dvorec, to naj bi bilo okoli 1. januarja, bo živel v okolju, ki se zelo razlikuje od njegovega dosedanjega skromnega bivališča v Astorii. Soseska, kjer je v najemniškem stanovanju živel doslej, se nahaja v okrožju Queens. Območje, kjer živi veliko družin srednjega razreda, je znano po številnih priseljenskih skupnostih. Zdaj pa bo novopečeni župan živel v dvorcu Gracie Mansion, ki je lepotica med hišami s pogledom na reko East River. Ponuja kar pet spalnic, v njej pa je poskrbljeno tudi za okrepljeno varnost za zaščito župana in njegove družine.

Zohran Mamdani
Zohran Mamdani FOTO: AP

Čeprav morda ne živim več v Astorii, bo Astoria vedno živela v meni in v delu, ki ga opravljam, je povedal ob naznanitvi. 

Med svojo kampanjo je Mamdani svojo osrednjo agendo – zamrznitev najemnine – povezoval s svojo lastno stanovanjsko situacijo. Toda njegovi tekmeci, predvsem nekdanji guverner New Yorka Andrew Cuomo, so Mamdanija kritizirali, ker je zasedel stanovanje, čeprav je prihajal iz znane družine. Njegova mati je namreč filmska ustvarjalka Mira Nair, njegov oče Mahmood Mamdani pa je profesor na univerzi Columbia. 

zohran mamdami dvorec
Naslednji članek

V njuni diskoteki zgorelo 25 ljudi, lastnika odletela na Phuket

Naslednji članek

Urgentni centri pod velikim pritiskom zaradi gripe, bolnike preusmerjajo

SORODNI ČLANKI

Trump: Mamdani bo res odličen župan. Mamdani: Produktivno srečanje

Po izvolitvi Mamdanija: 'Nihče ne kliče selitvenih tovornjakov'

  • Igra Ena več
  • beep-boop figurica
  • dollhouse
  • Pandica gabby
  • kinetični pesek
  • hiša set dora
  • Squishy maker
  • vesoljska raketa
  • kimmon
  • otroci proti staršem
  • Resnica ali laž
  • Gasilsko vozilo smrkci
  • Paw patrol
  • avtobus
  • Žerjav rubblecrew
KOMENTARJI (11)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Panter 63
09. 12. 2025 09.18
A komentator Delavec Slo ni nič komentiral? V stilu svojega primitivizma" kaj to briga 2 milijon Slovencev"?. Pa še kakšno z svojega bogatega repertoarja primitivizma.
ODGOVORI
0 0
Mirko Igor
09. 12. 2025 09.18
🤣🤣🤣🤣🤣
ODGOVORI
0 0
Morgoth
09. 12. 2025 09.14
-1
Vse bo brezplačno, kot je obljubil svojim ovc... Khm... volivcem. 😂😂😂🤡🤡🤡
ODGOVORI
1 2
Uroš
09. 12. 2025 09.13
+2
Zohrana je, tako kot vsakega socialista, v trenutku ko zavoha denar, zapustil socialistični duh.
ODGOVORI
3 1
Kali?opko Kali?opkovi?
09. 12. 2025 09.11
+3
Tooo Zoki, tko k taprav levičar privošči si sej bo narod plačal
ODGOVORI
5 2
but_the_ppl_are_retarded
09. 12. 2025 08.57
+6
Pa sej ve Zohrane kako je to treba...
ODGOVORI
7 1
but_the_ppl_are_retarded
09. 12. 2025 09.01
+3
Ko, da bi iz slovenskega parlamenta ušel.
ODGOVORI
4 1
2mt8
09. 12. 2025 08.55
+9
Socialist ki bo basal denar v svoje žepe in iz davkoplačevalskega denarja podkupoval lenuhe. Tako kot pri nas.
ODGOVORI
11 2
Drr Insajder
09. 12. 2025 08.55
+9
Tipičen komunist! Ko pride na oblast, se začne življenje na veliki nogi! Kljub širokoustenju o enakosti in enakopravnosti! In vedno vse na račun drugih! Idole imajo pa v raznih Josip Brozih, ki so se na Brionih, Bledu, Brdu pri Kranju mastili z najdražjim kaviarjem, nalivali z najboljšim francoskim konjakom, po obedu pa pokadili kakšno Regius Double Corona cigaro za par tisoč dolarjev! Rdeče ovčke pa nasedajo!
ODGOVORI
9 0
Observatore kita
09. 12. 2025 08.55
+3
Gotofi so
ODGOVORI
3 0
bb5a
09. 12. 2025 08.51
+5
Ta prav levi kaviar socialist...
ODGOVORI
7 2
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385