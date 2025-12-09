Mamdani se bo iz najemniškega stanovanja selil v zgodovinski dvorec

Zohran Mamdani , za katerega so cenovno dostopna stanovanja osrednja tema njegovega političnega udejstvovanja, ni takoj po novembrski zmagi potrdil, da se bo preselil v zgodovinski dvorec Gracie, poroča BBC. Kot je pojasnil, je bila njegova odločitev za selitev zaradi varnosti njegove družine. Tako se bo lahko v celoti posvetil uresničevanju agende cenovne dostopnosti najemniških stanovanj, je pojasnil.

Ko se bo Mamdani vselil v dvorec, to naj bi bilo okoli 1. januarja, bo živel v okolju, ki se zelo razlikuje od njegovega dosedanjega skromnega bivališča v Astorii. Soseska, kjer je v najemniškem stanovanju živel doslej, se nahaja v okrožju Queens. Območje, kjer živi veliko družin srednjega razreda, je znano po številnih priseljenskih skupnostih. Zdaj pa bo novopečeni župan živel v dvorcu Gracie Mansion, ki je lepotica med hišami s pogledom na reko East River. Ponuja kar pet spalnic, v njej pa je poskrbljeno tudi za okrepljeno varnost za zaščito župana in njegove družine.

Čeprav morda ne živim več v Astorii, bo Astoria vedno živela v meni in v delu, ki ga opravljam, je povedal ob naznanitvi.

Med svojo kampanjo je Mamdani svojo osrednjo agendo – zamrznitev najemnine – povezoval s svojo lastno stanovanjsko situacijo. Toda njegovi tekmeci, predvsem nekdanji guverner New Yorka Andrew Cuomo, so Mamdanija kritizirali, ker je zasedel stanovanje, čeprav je prihajal iz znane družine. Njegova mati je namreč filmska ustvarjalka Mira Nair, njegov oče Mahmood Mamdani pa je profesor na univerzi Columbia.