'Mame nismo našli. Nato sem dobil sliko trupla'

Po začetnem šoku so preživeli potniki in njihovi svojci spregovorili o eni najhujših železniških nesreč v zgodovini Indije. "Babico so našli živo, mame ne. Iskali smo jo povsod. Nato sem danes dobil fotografijo trupla," je opisal domačin Suryaveer.

Njegova mati in babica sta se z vlakom odpravili v mesto po zdravila. A pot ni trajala dolgo, ko je potniški vlak trčil v drugega, ta pa naprej v tovornega. Po zadnjih podatkih je v nesreči umrlo vsaj 261 oseb, najmanj 1000 je ranjenih, poroča BBC. Po novici o hudi nesreči, eni izmed hujših v zgodovini Indije, je Suryaveer začel z iskanjem babice in matere. Reševalci na terenu so po nekaj urah v kaosu pločevine, trupel in poškodovanih oseb našli njegovo babico. Za mamo se je izgubila vsaka sled. "Ker mame nismo našli, sem vsem prijateljem poslal njeno fotografijo in opisal, kaj je nosila, ko sem jo zadnjič videl. Nato mi je eden od kolegov pokazal sliko njenega trupla. Bila je ona. Imela je isto obleko," je opisal tragedijo.

O tem, kakšen kaos je nastal po nesreči, pripoveduje tudi Girija Shankar Rath, eden od potnikov. "Bil je dim, bilo je glasno," začne. Po nesreči so ljudje tekli v vse smeri, opisuje. S skupino preživelih je kmalu po prevračanju potniškega vlaka iz skrivljene pločevine rešil nekaj ujetih potnikov. Pa tudi nekaj trupel, doda. "Toliko je bilo poškodovanih, da nismo vedeli, kje začeti." Nato so na kraj prišli reševalci in s skupnimi močni so se vso noč trudili pomagati ponesrečencem. Udeležencem je pomagal tudi Tutu Biswas, ki živi v bližini. V času nesreče je bil doma, nato pa zaslišal glasen pok. "Videl sem to veliko nesrečo, da je tovorni vlak kar splezal na potniškega," je opisal mlajši moški. Takoj se je podal na kraj nesreče in začel pomagati. Ob tem je delil tudi pretresljivo zgodbo. "Videl sem veliko poškodovanih in mrtvih. Pa tudi majhnega otroka, ki je jokal. Njegovi starši so najverjetneje umrli. Kmalu zatem je umrl tudi otrok."

Med tistimi, ki so jih rešili izpod ruševin, je bil Mukesh Pandit. Utrpel je poškodbe glave, izpod kabine so ga rešili domačini. "Bil je grozen zvok, nato pa se je vlak iztiril in prevrnil. Moje stvari so bile raztresene, nisem jih našel. Ko so me rešili, sem samo sedel. Veliko ljudi je še vedno pogrešanih," je opisal. Tiste s hujšimi poškodbami so odpeljali v bolnišnico. Indijski premier Narendra Modi je sporočil, da ga je dogodek močno vznemiril in da je v mislih z žalujočimi družinami. "Na kraju nesreče potekajo reševalne akcije in nudi se vsa možna pomoč prizadetim," je tvitnil. Notranji minister Amit Shah je medtem incident označil za "mučen".

Potnica Vandana Kaleda je za televizijsko postajo New Delhi povedala, da so ljudje padali drug na drugega, ko se je njen vagon močno tresel in zapeljal s tirov. Dejala je, da je imela srečo, da je preživela. Nek preživeli moški je za indijsko agencijo ANI povedal, da je ob trčenju nanj padlo 10 do 15 ljudi. "Bil sem na dnu kupa. Poškodoval sem si roko in vrat. Ko sem prišel iz vagona, sem videl, da je nekdo izgubil roko, nekdo nogo, eden je imel močno iznakažen obraz."