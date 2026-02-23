Nasilje in kaos po smrti narkošefa, turisti obtičali v Mehiki

Vodja mehiške kriminalne združbe Jalisco New Generation (CJNG) Nemesio Oseguera Cervantes, znan pod imenom El Mencho, je zaradi hudih poškodb, ki jih je utrpel med spopadi med svojimi podporniki in mehiško vojsko, umrl. Ubiti so bili tudi štirje drugi člani njegovega kartela ter ranjeni trije vojaki, je sporočilo mehiško obrambno ministrstvo. Vendar pa člani kriminalne združbe smrti šefa niso sprejeli mirno. Povračilni napadi so odjeknili v več zveznih državah, kartel CJNG je z gorečimi vozili blokiral več cest. Po poročanju BBC-ja je bilo v času nemirov po celotni državi postavljenih okoli 250 cestnih zapor, od tega so jih 65 postavili v Jaliscu.

icon-chevron-right 1 8 icon-chevron-right Mamilarska vojna v Mehiki AP

Mamilarska vojna v Mehiki AP

Mamilarska vojna v Mehiki AP

Mamilarska vojna v Mehiki Profimedia

Mamilarska vojna v Mehiki Profimedia

Mamilarska vojna v Mehiki Profimedia

Mamilarska vojna v Mehiki Profimedia

Mamilarska vojna v Mehiki Profimedia















Celotno nedeljo so iz Mehike prihajale novice o tem, da po ulicah Jalisca in tudi ponekod drugod patruljirajo oboroženi moški. Nad več mesti se vijejo oblaki dima, kriminalci zavzemajo celo bencinske črpalke, zagorele so trgovine, prav tako je bilo v izgredih napadenih več bančnih poslovalnic. Guverner Jalisca Pablo Lemus Navarro je v državi razglasil rdeči alarm, ustavil je ves javni prevoz ter odpovedal množične dogodke in pouk v šolah. Mehiški varnostni kabinet je sporočil, da so doslej aretirali 25 ljudi: 11 zaradi domnevnih nasilnih dejanj, 14 pa zaradi domnevnega plenjenja in ropanja. Mehiška predsednica Claudia Sheinbaum je sporočila, da poteka koordiniran odziv državnih in zveznih uradnikov na nasilje v državi. Ljudi je pozvala, naj ostanejo mirni in informirani. Dodala je, da sicer "v večjem delu države dejavnosti potekajo normalno".

Turisti obtičali v Mehiki

Medtem skušajo turisti pobegniti "z vojnega območja", kot so opisali razmere v Mehiki. A tudi možnosti, da bi lahko popotniki zapustili državo, so po pisanju CNN-a močno otežene. Več letalskih družb je namreč v nedeljo prekinilo lete v Puerto Vallarto in Guadalajaro ter iz njiju. Med letalskimi družbami, ki so odpovedale lete v Jalisco, so tudi Air Canada, United Airlines in American Airlines.

icon-chevron-right 1 4 icon-chevron-right Letališča polna turistov Profimedia

Letališča polna turistov Profimedia

Letališča polna turistov Profimedia

Letališča polna turistov Profimedia







ZDA so svoje državljane opozorile, naj bodo v petih zveznih državah (Jalisco, Tamaulipas, območja Michoacána, Guerrera in Nuevo Leona) previdni in ostanejo v varnih zavetjih. Britanske oblasti so medtem svoje državljane opozorile na "resne varnostne incidente" ter jim prav tako svetovale previdnost.

Pri napadu na vodjo kartela sodelovale tudi ZDA

Pozno v nedeljo zvečer je tiskovna predstavnica ZDA Karoline Leavitt El Mencha označila za "glavno tarčo mehiške in ameriške vlade", saj da je eden glavnih preprodajalcev fentanila v ZDA. Dejala je, da so bili v operaciji, za katero so ZDA posredovale obveščevalne podatke, ubiti trije člani kartela, trije so bili ranjeni, dva pa aretirana.