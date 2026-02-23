Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Nasilje in kaos po smrti narkošefa, turisti obtičali v Mehiki

Tapalpa, 23. 02. 2026 07.17 pred 24 minutami 3 min branja 2

Avtor:
M.P.
Mamilarska vojna v Mehiki

Po smrti enega najbolj iskanih kriminalcev, narkošefa El Mencha, v umor katerega je bila po poročanju tujih medijev vpletena tudi ameriška obveščevalna služba, je v Mehiki izbruhnil val nasilja. ZDA in Velika Britanija svoje državljane, ki se trenutno nahajajo v Mehiki ali pa tja potujejo, opozarjajo pred povečano nevarnostjo. Številni turisti medtem države ne morejo zapustiti, saj je več letalskih družb odpovedalo polete iz nekaterih najbolj kritičnih mest, pot po kopnem pa preprečujejo številne cestne blokade.

Vodja mehiške kriminalne združbe Jalisco New Generation (CJNG) Nemesio Oseguera Cervantes, znan pod imenom El Mencho, je zaradi hudih poškodb, ki jih je utrpel med spopadi med svojimi podporniki in mehiško vojsko, umrl. Ubiti so bili tudi štirje drugi člani njegovega kartela ter ranjeni trije vojaki, je sporočilo mehiško obrambno ministrstvo.

Vendar pa člani kriminalne združbe smrti šefa niso sprejeli mirno. Povračilni napadi so odjeknili v več zveznih državah, kartel CJNG je z gorečimi vozili blokiral več cest. Po poročanju BBC-ja je bilo v času nemirov po celotni državi postavljenih okoli 250 cestnih zapor, od tega so jih 65 postavili v Jaliscu.

Celotno nedeljo so iz Mehike prihajale novice o tem, da po ulicah Jalisca in tudi ponekod drugod patruljirajo oboroženi moški. Nad več mesti se vijejo oblaki dima, kriminalci zavzemajo celo bencinske črpalke, zagorele so trgovine, prav tako je bilo v izgredih napadenih več bančnih poslovalnic.

Guverner Jalisca Pablo Lemus Navarro je v državi razglasil rdeči alarm, ustavil je ves javni prevoz ter odpovedal množične dogodke in pouk v šolah.

Mehiški varnostni kabinet je sporočil, da so doslej aretirali 25 ljudi: 11 zaradi domnevnih nasilnih dejanj, 14 pa zaradi domnevnega plenjenja in ropanja.

Mehiška predsednica Claudia Sheinbaum je sporočila, da poteka koordiniran odziv državnih in zveznih uradnikov na nasilje v državi. Ljudi je pozvala, naj ostanejo mirni in informirani. Dodala je, da sicer "v večjem delu države dejavnosti potekajo normalno".

Turisti obtičali v Mehiki

Medtem skušajo turisti pobegniti "z vojnega območja", kot so opisali razmere v Mehiki. A tudi možnosti, da bi lahko popotniki zapustili državo, so po pisanju CNN-a močno otežene. Več letalskih družb je namreč v nedeljo prekinilo lete v Puerto Vallarto in Guadalajaro ter iz njiju.

Med letalskimi družbami, ki so odpovedale lete v Jalisco, so tudi Air Canada, United Airlines in American Airlines.

ZDA so svoje državljane opozorile, naj bodo v petih zveznih državah (Jalisco, Tamaulipas, območja Michoacána, Guerrera in Nuevo Leona) previdni in ostanejo v varnih zavetjih. Britanske oblasti so medtem svoje državljane opozorile na "resne varnostne incidente" ter jim prav tako svetovale previdnost.

Pri napadu na vodjo kartela sodelovale tudi ZDA

Pozno v nedeljo zvečer je tiskovna predstavnica ZDA Karoline Leavitt El Mencha označila za "glavno tarčo mehiške in ameriške vlade", saj da je eden glavnih preprodajalcev fentanila v ZDA.

Dejala je, da so bili v operaciji, za katero so ZDA posredovale obveščevalne podatke, ubiti trije člani kartela, trije so bili ranjeni, dva pa aretirana.

Preberi še Vojska ubila vplivnega narko šefa, karteli na cestah zažigajo vozila

59-letni El Mencho, ki je bil sicer tudi nekdanji policist, je vodil obsežno kriminalno združbo, odgovorno za tihotapljenje ogromnih količin kokaina, metamfetamina in fentanila v ZDA, poroča BBC. Ameriško zunanje ministrstvo je za informacije, ki bi vodile do njegovega prijetja, ponudilo nagrado v višini 15 milijonov dolarjev (12,7 milijona evrov).

Mehiško obrambno ministrstvo je v izjavi sporočilo, da so operacijo "načrtovale in izvedle" posebne enote države, nekdanji vodja mednarodnih operacij ameriške Uprave za boj proti drogam Mike Vigil pa je operacijo opisal kot "eno najpomembnejših akcij v zgodovini trgovine z drogami".

mehika kartel nasilje droge el mencho

Misterij ubitega na Trumpovem posestvu: 'miren, apolitičen umetnik'

Kim Džong Un spet potrjen, vse oči pa uprte v hčerko

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Paranormal cracktivity
23. 02. 2026 08.40
fotka 1. čisto običajen dan v Mehiki
Odgovori
0 0
Divji petelin
23. 02. 2026 08.23
Ja sedaj je pravi čas za dokončni obračun. Vse te mamilo papeke in posrednike bum , bum ; kdaj bodo pa jih začeli loviti pri nas, da ne bo prepozno…
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Ko se otrok duši: sekunde so ključne
10 preprostih načinov, kako biti boljši starš
10 preprostih načinov, kako biti boljši starš
Ko oče začuti ljubosumje do otrokove navezanosti na mamo
Ko oče začuti ljubosumje do otrokove navezanosti na mamo
Otroci bodo le to odnesli s seboj v odraslost
Otroci bodo le to odnesli s seboj v odraslost
zadovoljna
Portal
Ločujeta se po malo več kot treh letih zakona
Dnevni horoskop: Biki napredujejo do cilja, rake lovi preteklost
Dnevni horoskop: Biki napredujejo do cilja, rake lovi preteklost
Plašč v barvi, ki jo v tem trenutku obožujemo vse
Plašč v barvi, ki jo v tem trenutku obožujemo vse
Tragična usoda vplivnice, ki je umrla v 27. letu starosti
Tragična usoda vplivnice, ki je umrla v 27. letu starosti
vizita
Portal
To je ena preprosta navada, ki lahko spremeni vašo prebavo čez noč
Zgolj minuta na soncu je lahko usodna: zgodba ženske, ki živi kot 'vampirka'
Zgolj minuta na soncu je lahko usodna: zgodba ženske, ki živi kot 'vampirka'
Preprost pristop, s katerim lahko zmanjšate uživanje alkohola
Preprost pristop, s katerim lahko zmanjšate uživanje alkohola
Klementine in vitamini: koliko jih zaužiti za optimalno podporo imunskemu sistemu
Klementine in vitamini: koliko jih zaužiti za optimalno podporo imunskemu sistemu
cekin
Portal
Kako poteka 'off-market' prodaja luksuznih nepremičnin v Sloveniji?
Ženska iz Nottinghama pomotoma "postala bogatejša od Muska"
Ženska iz Nottinghama pomotoma "postala bogatejša od Muska"
Seznam držav, kjer se danes najceneje je: presenetljivo poceni destinacije po svetu
Seznam držav, kjer se danes najceneje je: presenetljivo poceni destinacije po svetu
Srečnež na tomboli zadel hišo, vredno milijone
Srečnež na tomboli zadel hišo, vredno milijone
moskisvet
Portal
Izvrstna golfistka navdušila na luksuzni večerji
Se počutite, kot da vam za opravke vsak dan zmanjkuje časa?
Se počutite, kot da vam za opravke vsak dan zmanjkuje časa?
5 napitkov, ki pomagajo pri prehladu
5 napitkov, ki pomagajo pri prehladu
Emily Ratajkowski navdušila v novi kampanji
Emily Ratajkowski navdušila v novi kampanji
dominvrt
Portal
Turški van: Redka mačka, ki obožuje vodo
Je vaša kuhinjska posoda nevarna? 10 jasnih znakov, da jo morate takoj zamenjati
Je vaša kuhinjska posoda nevarna? 10 jasnih znakov, da jo morate takoj zamenjati
7 opravil, ki jih je najbolje narediti pred pomladjo
7 opravil, ki jih je najbolje narediti pred pomladjo
Tako boste podaljšali življenje tulipanov v vazi
Tako boste podaljšali življenje tulipanov v vazi
okusno
Portal
Velika napaka, ki jo pogosto delamo pri hujšanju
Tedenski jedilnik: 7 hitrih kosil za vsak dan v tednu
Tedenski jedilnik: 7 hitrih kosil za vsak dan v tednu
Recept za to pecivo vsi iščejo in ko ga boste poskusili, boste razumeli, zakaj
Recept za to pecivo vsi iščejo in ko ga boste poskusili, boste razumeli, zakaj
Domači kvas: preprosta rešitev, da ga ne boste več kupovali
Domači kvas: preprosta rešitev, da ga ne boste več kupovali
voyo
Portal
Potnik
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Ježek Sonic 2
Ježek Sonic 2
Kmetija
Kmetija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1543