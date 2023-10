Mamo in hčer rešila sesalec in valjar, moškega skrivanje pod trupli

Iz Izraela in Gaze prihaja vse več zgodb tistih, ki so uspeli pobegniti nasilju, ki je tam izbruhnilo pred petimi dnevi. Med njimi je pripoved Izraelke in njene hčerke, ki sta ju pred smrtjo rešila sesalec in kuhinjski valjar, pa zgodba mladega moškega, ki se je, da je ostal živ, prekril s trupli.

icon-expand Izrael je odgovoril napadu Hamasa in že v soboto začel obstreljevati Gazo. Po zadnjih podatkih je od sobote na obeh straneh meje umrlo več kot 2000 oseb. FOTO: AP

Mineva peti dan, odkar je nad Izrael iz Gaze poletelo presenetljivo število raket in mejo prestopilo več oboroženih pripadnikov teroristične skupine Hamas. Ti so se pomešali med prebivalce, nato pa v več mestih, predvsem na jugu Izraela, začeli streljati. Tak napad je skupaj s hčerko preživela Izraelka Irit Lahav.

Vse izraelske stavbe, zgrajene po letu 1993, morajo imeti tudi bunker pred bombnimi napadi.

Pripadniki Hamasa so njuno domače mesto Nir Oz kibbutz dosegli že v soboto. Takoj, ko je slišala, da se bliža nevarnost, se je s hčerko skrila v 'varno sobo', ki sta jo sicer že več let uporabljali kot zaklonišče pred napadi iz zraka. In kmalu ugotovila, da jima bunker pretirane varnosti pred strelci ne nudi – imel je namreč debele stene in težka vrata, a ni imel ključavnice. Bobnenje strelov in ropot sta bila vse bližje, Irit je vse bolj skrbelo. "Povsod neskončno, neskončno, neskončno streljanje in bobnenje. Medtem poskušam ugotoviti, kaj lahko naredim. Bodo vdrli skozi vrata? Ali jih lahko kako zaklenem?" je razmere opisala za CNN.

icon-expand Hamas naj bi v Palestino odpeljal več kot 100 izraelskih talcev. FOTO: AP

Valjar in sesalec zdržala 12-urne poskuse vloma Ker je bila povsem obupana, je v roke prijela telefon in se obrnila na najbližje – sosede, družino, brata. In ravno on je bil tisti, zaradi katerega je preživela. Poslal ji je namreč fotografijo vrat, ki jih je 'zaklenil' s pomočjo dveh metel. "Potem sem pomislila, da nimam metel. In v roko prijela valjar in sesalec." Ko so napadalci vstopili v njun dom, pa se je Irit kljub improviziranemu pripomočku močno bala, da nista varni. Pripadniki Hamasa so tolkli po stenah in vratih, sesalec in valjar bi se lahko zlomila. Moški so kričali. S hčerko sta objeti čakali na konec. "Ničesar nisva mogli narediti, samo objemali sva se. Čez nekaj časa sva si začeli govoriti, da se imava radi, hčerka se mi je zahvalila za lepo življenje. Okoli naju je še vedno bobnelo, poskušali so odpreti vrata. Samo čakala sem, kdaj bosta sesalec ali valjar popustila. A nista."

Po približno desetih minutah so se moški obrnili in zapustili njun dom. Kljub temu sta ostali v zaklonišču. In s tem sta si znova rešili življenje, saj so se pripadniki Hamasa v roku ene ure vrnili, očitno z okrepljeno ekipo. "Potem so prišli še tretjič, bilo je grozljivo. Kot neprestana nočna mora." Po približno 12 urah so se poskusi vdora nehali, območje pa jima je s hčerko uspelo varno zapustiti. Irit ocenjuje, da je bila v sobotnem napadu ubita ali ugrabljena približno tretjina njenih sokrajank in sokrajanov. Preživeli pripovedujejo tudi o večurnem skrivanju pod trupli V javnost ob tem še vedno prihajajo zgodbe obiskovalcev festivala Nova Festival, ki je potekal ob meji med državama. Po zadnjih podatkih je v nenadnem napadu na prizorišče umrlo najmanj 260 udeležencev. Tisti, ki so preživeli, pa pripovedujejo o večurnem skrivanju pod trupli in v grmovju.

Med tistimi, ki so se uspeli izogniti strelom, je Rafael Zimerman. Opisuje, kako so s prijatelji najprej bežali pred zvoki raket, nato pred streli. Tudi o tem, da zaradi kolone prizorišča ni bilo mogoče zapustiti z avtomobili. Zavetje so našli v bunkerju. Rafael je bil eden izmed prvih v manjši utrdbi, nato se je v prostoru skupaj nabralo več kot 50 ljudi, ocenjuje. Pred bunkerjem je udeležence varovala policija, nenadoma so zaslišali boj. "Napadalci so nato v bunker vrgli dimno bombo, po 30 sekundah je bilo nemogoče dihati," opisuje. Padla so vrata, začeli so se streli. "Zakril sem se s trupli. Veliko trupli. In ostal v bunkerju še več ur. Takrat sem si želel umreti. Težko je bilo zaradi plina," se spominja dogodkov izpred nekaj dni. Bil je eden izmed šestih preživelih. Kljub poškodbi od šrapnela je hvaležen, da je preživel. Drugi so se zatekli v grmovje Na festivalu je bil tudi Amir Ben Natan, ki ga pred smrtjo niso rešila trupla, ampak skrivanje v grmovju. In odločitev, da se skrije na osamljeno lokacijo, kamor ni tekel nihče. "Po približno eni uri so me našli naši policisti in me peljali na varno." A je kmalu dobil čuden občutek, zato se je znova skril med listje. V okolici pa se je vnel spopad. "Bilo je kot vojna. Vedel sem, da me lahko kadarkoli zadane granata ali izstrelek. Potem je bila tišina, jaz sem čakal. Slišal sem teroriste, kako govorijo, in upal, da me ne najdejo," je še opisal.