Mamo na gladovni stavki odpeljali v bolnišnico, po infuziji se je vrnila

Mamo pokojnega Stefana Hrke, ki je novembra lani umrl pod nadstreškom novosadske železniške postaje, so na njen 11. dan gladovne stavke odpeljali v bolnišnico. V bolnišnico so jo odpeljali zaradi slabega počutja, tam je prejela infuzijo, a že uro kasneje se je vrnila pred srbsko skupščino in nadaljevala z gladovno stavko. Oglasil se je tudi srbski predsednik Aleksandar Vučić, ki je dejal, da bo Dijani Hrka vsak dan namenil prošnjo, naj konča z gladovno stavko.

V sredo zvečer so Dijano Hrka, ki z današnjim dnem gladovno stavka že 12. dan, zaradi poslabšanja zdravstvenega stanja odpeljali v bolnišnico, poroča Nova.rs. Državljani so takrat v Beogradu prižgali sveče za njeno zdravje.

Dijana Hrka FOTO: Profimedia icon-expand

Po besedah veterana, ki podpira in varuje stavkajočo, je mama pokojnega Stefana Hrke v bolnišnici prejela infuzijo, njeno zdravstveno stanje pa je trenutno stabilno. Po prejeti terapiji v bolnišnici se je Hrka vrnila pred skupščino ter nadaljevala z gladovno stavko. Njeno zdravstveno stanje se sicer krha, je šibka in izčrpana, zato je Hrka na invalidskem vozičku, vendar pa po besedah veterana nima intravenske injekcije.

Reševalno vozilo je sicer pred skupščino nekdo poklical že tekom dneva, vendar pa Hrka takrat ni odšla z reševalci. "Nismo dovolili, da bi jo pregledali, ker jih nismo poklicali in smo bili zato nezaupljivi," je za srbske medije povedal veteran Nenad Stanić. Oglasil se je tudi srbski predsednik Aleksandar Vučić, ki je pohvalil odgovorne ljudi, ki so poskrbeli za njeno zdravje. "Vsak dan bom gospe Hrka namenil prošnje, naj konča stavko. Njeno zdravje in njeno telo sta dobila priložnost, da nadaljujeta življenje in da okrevata. Rekel bi, da je to dobra novica za vse naše državljane," je dejal.

Hrka sicer stavka prav zaradi neodzivnosti države in ker tudi leto dni po smrti 16 oseb ni odgovarjal še nihče. "Država me je izdala. Zdaj pravijo, da sem morilka, teroristka," je dejala ter h gladovni stavki pozvala tudi druge starše. Med gladovno stavko je poudarila tudi, da se eno leto ni zgodilo nič. "Edino, kar so naredili, je to, da so aretirali nedolžne otroke," je dodala ter s tem osvetlila aretacije študentov, ki so po usodnem 1. novembru 2024 začeli s študentskimi protesti.