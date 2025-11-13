Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Mamo na gladovni stavki odpeljali v bolnišnico, po infuziji se je vrnila

Beograd, 13. 11. 2025 08.21 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
M.P.
Komentarji
7

Mamo pokojnega Stefana Hrke, ki je novembra lani umrl pod nadstreškom novosadske železniške postaje, so na njen 11. dan gladovne stavke odpeljali v bolnišnico. V bolnišnico so jo odpeljali zaradi slabega počutja, tam je prejela infuzijo, a že uro kasneje se je vrnila pred srbsko skupščino in nadaljevala z gladovno stavko. Oglasil se je tudi srbski predsednik Aleksandar Vučić, ki je dejal, da bo Dijani Hrka vsak dan namenil prošnjo, naj konča z gladovno stavko.

V sredo zvečer so Dijano Hrka, ki z današnjim dnem gladovno stavka že 12. dan, zaradi poslabšanja zdravstvenega stanja odpeljali v bolnišnico, poroča Nova.rs. Državljani so takrat v Beogradu prižgali sveče za njeno zdravje.

Dijana Hrka
Dijana Hrka FOTO: Profimedia

Po besedah veterana, ki podpira in varuje stavkajočo, je mama pokojnega Stefana Hrke v bolnišnici prejela infuzijo, njeno zdravstveno stanje pa je trenutno stabilno. Po prejeti terapiji v bolnišnici se je Hrka vrnila pred skupščino ter nadaljevala z gladovno stavko.

Njeno zdravstveno stanje se sicer krha, je šibka in izčrpana, zato je Hrka na invalidskem vozičku, vendar pa po besedah veterana nima intravenske injekcije.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Reševalno vozilo je sicer pred skupščino nekdo poklical že tekom dneva, vendar pa Hrka takrat ni odšla z reševalci. "Nismo dovolili, da bi jo pregledali, ker jih nismo poklicali in smo bili zato nezaupljivi," je za srbske medije povedal veteran Nenad Stanić.

Oglasil se je tudi srbski predsednik Aleksandar Vučić, ki je pohvalil odgovorne ljudi, ki so poskrbeli za njeno zdravje. "Vsak dan bom gospe Hrka namenil prošnje, naj konča stavko. Njeno zdravje in njeno telo sta dobila priložnost, da nadaljujeta življenje in da okrevata. Rekel bi, da je to dobra novica za vse naše državljane," je dejal.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Hrka sicer stavka prav zaradi neodzivnosti države in ker tudi leto dni po smrti 16 oseb ni odgovarjal še nihče. "Država me je izdala. Zdaj pravijo, da sem morilka, teroristka," je dejala ter h gladovni stavki pozvala tudi druge starše. Med gladovno stavko je poudarila tudi, da se eno leto ni zgodilo nič. "Edino, kar so naredili, je to, da so aretirali nedolžne otroke," je dodala ter s tem osvetlila aretacije študentov, ki so po usodnem 1. novembru 2024 začeli s študentskimi protesti. 

Preberi še Zdravje stavkajoče mame se slabša, a v boju vztraja: 'Hvala, moji Srbiji'

Mamo pokojnega Stefana ob tem že od začetka spremlja množica podpornikov, med katerimi so poleg študentov tudi vojni veterani. Dvodnevno prekinitev pouka v podporo stavkajoči so za četrtek in petek že včeraj napovedali tudi dijaki Gimnazije Užice. "Dijana Hrka z gladovno stavko vodi boj za resnico in pravico. S to prekinitvijo pouka ji nudimo neizmerno podporo ter se pridružujemo Peti beograjski gimnaziji in vsem drugim srednjim šolam v Srbiji, ki so sprejele enako odločitev," so zapisali.

dijana hrka protesti novi sad študentski protesti srbija gladovna stavka
Naslednji članek

Menopavza je začetek novega ravnovesja

Naslednji članek

Plačali, da so streljali v Sarajevu? Tožilstvo naj bi imelo prva imena

SORODNI ČLANKI

Zdravje stavkajoče mame se slabša, a v boju vztraja: 'Hvala, moji Srbiji'

Mama umrlega nadaljuje gladovno stavko: Ne bodo me prestrašili

Policija med 'ćacilendom' in stavkajočo materjo

  • bf_24ur_v2-01_01
  • bf_24ur_v2-02_02
  • bf_24ur_v2-03_03
  • bf_24ur_v2-04_04
  • bf_24ur_v2-05_05
  • bf_24ur_v2-06_06
  • bf_24ur_v2-07_07
  • bf_24ur_v2-08_08
  • bf_24ur_v2-09_09
  • bf_24ur_v2-10_10
  • bf_24ur_v2-11_11
  • bf_24ur_v2-12_ok
  • bf_24ur_v2-13_OK-OK
  • bf_24ur_v2-14_ok_ok
  • bf_24ur_v2-15_ok_ok
  • bf_24ur_v2-16_ok_ok
  • bf_24ur_v2-17_ok_ok
  • bf_24ur_v2-18_ok_ok
  • bf_24ur_v2-19_OK_ok
  • bf_24ur_v2-20_20
KOMENTARJI (7)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
2mt8
13. 11. 2025 10.28
Srbi v Sloveniji jo obsojajo in se ji režijo.
ODGOVORI
0 0
anamarija
13. 11. 2025 10.25
To ni gladovna stavka, če se je strinjala, da prejme infuzijo... to je predstava za butce
ODGOVORI
0 0
Minifa
13. 11. 2025 10.02
-1
BURLESKA..NIČ DRUGEGA..
ODGOVORI
1 2
M E G A
13. 11. 2025 09.58
-1
....po pravici...boli me joko za tam dol imamo mi svojih problemov ....dovolj plus bolj se splača gledat kaj je narobe v eu ne na jugi...... žalostno a kruta realnost....
ODGOVORI
1 2
anabanana
13. 11. 2025 09.04
-2
Bolano, kaj bo z tem naredila, razen če hoče biti herojka Srbije
ODGOVORI
1 3
Tvojamat420
13. 11. 2025 09.54
+2
Bolan je sendvičar na oblasti in tisti ki ga zagovarjajo.
ODGOVORI
3 1
8282
13. 11. 2025 09.55
+3
Hoče, da nekdo že odgovarja in je obsojen za tragedijo, ki se je zgodila. Enostavno.
ODGOVORI
4 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330