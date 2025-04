Mamo zmerjal s hudičem, sebe oklical za Jezusa. Ubit med posredovanjem policije

Ameriški policisti so v zvezni državi Florida ubili 34-letnega moškega, ki je med sporom s starši grozil in mahal s pištolo. Z orožjem naj bi udaril mamo, ki jo je ozmerjal s hudičem, ob posredovanju očeta pa ga je grozeče vprašal: "Si želiš danes umreti?" Sina je naposled prepričal, naj ga pospremi v službo, kjer se je izpovedal sodelavcem, ki so poklicali policijo.