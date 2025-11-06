Mandarine propadajo, odkupi zaustavljeni: 'Raztovorili jih bomo na cesto'

"Razmere so dobesedno nevzdržne, ni več donosno delati in pridelovati mandarin, ker je njihova cena na robu obstoja. Človek, ki pridela 200 ton, s tem ne more preživeti sezone in kasneje še imeti dovolj za nadaljnjo pridelavo," opozarja Sršen.

Ante Sršen , ki že 20 let prideluje mandarine, novinarjem net.hr pokaže prezrelo sadje, ki je končalo na tleh, ker ga ne more prodati.

Kot piše hrvaški portal, so odkupne cene mandarin letos nižje kot lani. Tudi odkupovalci ne skrivajo, da niso zadovoljni. Skladišče v Opuzenu je polno mandarin.

"Imamo od 20 do 25 odstotkov odpadkov, nova odlagališča niso zgrajena in odkupovalci smo v težavah. To pomeni kolaps. Odkupe moramo ustaviti, na vejah pa je še vedno na tisoče mandarin," je povedal lastnik odkupnega centra v Opuzenu Gradimir Šešelj.

Sredi sezone pobiranja mandarin je kompostarna v Metkoviću zaprta in polna gnilega sadja. "Prejeli smo približno tri tisoč ton, natanko toliko, kot je bilo dogovorjeno z lokalnimi samoupravnimi enotami in kupci, da jih bo kompostarna sprejela," je pojasnil Nikola Veraja, tehnični direktor komunalnega podjetja iz Metkovića.

Za zdaj še ni jasno, ali in kdaj bodo odpadke lahko spet sprejeli. Odkupni centri medtem zahtevajo, da se kompostarna znova zažene, saj bo v nasprotnem primeru 40 odstotkov mandarin ostalo neodkupljenih.

"Prosim vse pristojne inšpektorate, službe in celo predsednika vlade, naj nemudoma stopijo v stik z župani in naj v 24 urah zaženejo odlagališča smeti. Sicer bomo blago raztovorili na glavno cesto," je opozoril Šešelj.

Težave pridelovalcem in kupcem povzročajo tudi vinske mušice. Te uničujejo nasade, zato sadje konča v kompostarni namesto v hladilnici. "Večina nas bo ustavila pridelavo," napoveduje Sršen, ki koristi pridelave mandarin ne vidi več.