Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Mandarine propadajo, odkupi zaustavljeni: 'Raztovorili jih bomo na cesto'

Zagreb, 06. 11. 2025 10.34 | Posodobljeno pred 43 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
M.S.
Komentarji
40

V dolini Neretve te dni propada na tone mandarin, saj so odkupni centri (pre)polni in ne morejo več sprejemati novega sadja. Preobremenjene so tudi kompostarne, posledično pa je celotna veriga pridelave mandarin ohromljena. Lastniki odkupnih centrov hrvaške oblasti pozivajo, naj ukrepajo, v nasprotnem primeru pa grozijo, da bodo sadje raztovorili na glavno magistralo.

Ante Sršen, ki že 20 let prideluje mandarine, novinarjem net.hr pokaže prezrelo sadje, ki je končalo na tleh, ker ga ne more prodati. 

"Razmere so dobesedno nevzdržne, ni več donosno delati in pridelovati mandarin, ker je njihova cena na robu obstoja. Človek, ki pridela 200 ton, s tem ne more preživeti sezone in kasneje še imeti dovolj za nadaljnjo pridelavo," opozarja Sršen. 

Ante Sršen že 20 let prideluje mandarine.
Ante Sršen že 20 let prideluje mandarine. FOTO: Net.hr

Kot piše hrvaški portal, so odkupne cene mandarin letos nižje kot lani. Tudi odkupovalci ne skrivajo, da niso zadovoljni. Skladišče v Opuzenu je polno mandarin. 

"Imamo od 20 do 25 odstotkov odpadkov, nova odlagališča niso zgrajena in odkupovalci smo v težavah. To pomeni kolaps. Odkupe moramo ustaviti, na vejah pa je še vedno na tisoče mandarin," je povedal lastnik odkupnega centra v Opuzenu Gradimir Šešelj. 

Sredi sezone pobiranja mandarin je kompostarna v Metkoviću zaprta in polna gnilega sadja. "Prejeli smo približno tri tisoč ton, natanko toliko, kot je bilo dogovorjeno z lokalnimi samoupravnimi enotami in kupci, da jih bo kompostarna sprejela," je pojasnil Nikola Veraja, tehnični direktor komunalnega podjetja iz Metkovića. 

Za zdaj še ni jasno, ali in kdaj bodo odpadke lahko spet sprejeli. Odkupni centri medtem zahtevajo, da se kompostarna znova zažene, saj bo v nasprotnem primeru 40 odstotkov mandarin ostalo neodkupljenih. 

"Prosim vse pristojne inšpektorate, službe in celo predsednika vlade, naj nemudoma stopijo v stik z župani in naj v 24 urah zaženejo odlagališča smeti. Sicer bomo blago raztovorili na glavno cesto," je opozoril Šešelj. 

Težave pridelovalcem in kupcem povzročajo tudi vinske mušice. Te uničujejo nasade, zato sadje konča v kompostarni namesto v hladilnici. "Večina nas bo ustavila pridelavo," napoveduje Sršen, ki koristi pridelave mandarin ne vidi več. 

Gnile mandarine na tleh
Gnile mandarine na tleh FOTO: Net.hr

Hrvaško ministrstvo za kmetijstvo na drugi strani ocenjuje, da je problem v neorganiziranosti pridelovalcev, katerih cene narekujejo odkupovalci. "Pridelovalci so nezadovoljni, ker imajo višje stroške pobiranja in nižje prihodke od odkupov. Nujna je prilagoditev kmetov. Ena od možnosti je, da se združujejo, priključijo večjim organizacijam," pravijo na ministrstvu. 

Na trgu sicer uspevajo tisti, ki mandarine ne tržijo kot sadje, ampak v obliki marmelad ali soka. V eni od tovarn v Opuzenu v sezoni predelajo 200 ton svežih mandarin in proizvedejo 70 tisoč litrov soka. 

"Iz mandarine moramo narediti blagovno znamko in jo prodajati po vsej Evropi. Verjamemo v kakovost neretvanske mandarine in se moramo vprašati, kaj lahko storimo v prihodnosti," je za net.hr povedal Josip Tutavac, lastnik podjetja, ki proizvaja naravne sokove iz doline Neretve. 

mandarine hrvaška dolina neretve
Naslednji članek

Ukrajina naj bi globoko v Rusiji napadla naftno rafinerijo, umrla ena oseba

  • wok
  • gyros
  • Garam masala
  • Fajita
  • Curry
  • Chilli con carne
  • Burrito
KOMENTARJI (40)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Agartha enjoyer
06. 11. 2025 11.17
+2
20 let nazaj so že govorili da bo v prihodnosti vsa hrana umetna..sedaj pa na novo toplo vodo odkrivate.
ODGOVORI
2 0
Uporabnik1928547
06. 11. 2025 11.16
+2
požrešni človeški um.... pa naredite kampanjo reklam in šenkite lačnim... neee če nimam jst dejmo pa v smeti.
ODGOVORI
2 0
brabusednet
06. 11. 2025 11.13
+3
Pri nas jih na štantih po mestu prodajajo po 2,5 evra za kg.V Šparu in Tušu so pa po 1,2 za kg ali še manj.Pa da ne boste mislili,da jih norci ne kupujejo na Štantih.Dobrih 30 metrov stran pa je Špar.Toliko o pametnih ljudeh.
ODGOVORI
3 0
Rookoko
06. 11. 2025 11.13
+4
Najboljse mandarine, kar se jih da dobiti… kapital zmaguje z unicevanjem lokalcev. Dvomim, da se oni nebi tolikonznali prilagoditi.
ODGOVORI
4 0
Janez23
06. 11. 2025 11.13
+2
Če bi te mandarine dali na laboratorijsko analizo, bi takoj prepovedali prodajo. Proizvajalci uporabljajo razne strupe, ki v Sloveniji niso dovoljeni.
ODGOVORI
2 0
jast123
06. 11. 2025 11.10
+1
imam deset majhnih grmov mandarin.....več kot preveč za našo družino.....sem poiskusu tiste iz trgovine in moram reči, da so brez okusa neretvanske.....isto je pri breskvah, saj so moje okusnejše
ODGOVORI
2 1
devote
06. 11. 2025 11.10
-3
plenkovic bi moral intervenenirati z interventnim odkupom, predelava v sokove itd...samo kaj ko regulirana ekonomija iz bruslja tega ne dovoli. drugi ne morejo prodati potem
ODGOVORI
0 3
Agartha enjoyer
06. 11. 2025 11.14
+3
Hahha preberi katere breskve so v ledenem čaju od fructala
ODGOVORI
3 0
Janez23
06. 11. 2025 11.10
-1
Če bi bilo bližje, bi jaz prišel odkupit ene 10 ton za šnops, ker letos pri nas ni hrušk . Recimo 10cent/ kg za tiste, ki so že dol padle in bodo zgnile.
ODGOVORI
0 1
štajerc65
06. 11. 2025 11.09
+1
Še te ki pridejo na police trgovin v Sloveniji so dvomljive. Čez tri dni začnejo gniti in plesneti. Ne vidim razloga zakaj jih kupiti.
ODGOVORI
3 2
Artechh
06. 11. 2025 11.14
+1
Resno? Tiste ki ne gnije je dvomljivo
ODGOVORI
1 0
Kritikizstajerske
06. 11. 2025 11.09
+2
Dajte jih za normalno ceno in jih bo večina vsak dan kupila kilo dve.
ODGOVORI
3 1
Agartha enjoyer
06. 11. 2025 11.08
+6
Men so te iz neretve epske izgleda ste nekateri brez okusa.
ODGOVORI
6 0
bandit1
06. 11. 2025 11.08
+4
a še nekaj, zakaj POR ki ga zasadim na vrtu in solata in česen diši po zelenjavi ki jo omenjam, v nobeni trgovini tega vonja ne zaznam, al mam pokvarjen vonj?
ODGOVORI
4 0
Rookoko
06. 11. 2025 11.15
+1
Nimas, vse je mocno zalito in pospricano proti plesni vsak drug dan. Raste v optimalnih pogojih za hitro rast in ne razvije okusa…
ODGOVORI
1 0
toxicox
06. 11. 2025 11.08
+1
tudi iz neretve niso več to kar so bile
ODGOVORI
2 1
bandit1
06. 11. 2025 11.06
+2
Take hrane oziroma sadja imamo v SLO dovolj. Uvozniki ki kandidirajo na razpisih javnih ustanov z nekvaliteto in strupom vedno zmagajo ker so najcenejši. To jedo vaši otroci, vi v bolnicah, šolah.....domovih za upokojence. Ma speljite se nekam.
ODGOVORI
4 2
Rde?a pesa in hren
06. 11. 2025 11.05
+6
Kar se mene tiče, lahko HR mandarino prepoznaš kilometer v primerjavi s tem kar prid eiz španije, in ne vem od kod še. 100x raj mama iz neretve kot iz španije. razlog je očiten. ampak zakaj s ene organizirajo in izvažajo v druge države v Z evropi in spropagirajo kot kvaliteteno sadje. ja, tega plenkoviča nič ne briga, ni gnarja, kot je MOL pa nafta in druga nesnaga. za vstop v Z evropo moraš biti prekleto dorbo pripravljen, gre za logistiko, ki je zahtevna. ampak če se združiš, gre. sam HR je balkan 100% kot mi in VSAK ZASE. do takrat bodo dobre manadarine gnile.... mi pa uvažali iz španije, kjer je vsa zelejnjava 90% zastruplejna ko prid ena naše police s kemikalijami, samo oni se znajo dobro ORGGANIZIRATI.
ODGOVORI
7 1
jablan
06. 11. 2025 11.12
+1
Tudi neretvanske so zastrupljene jaz kupim iz sicilije eko pridelava
ODGOVORI
1 0
Senzor
06. 11. 2025 11.03
+0
Vse citruse špricajo z kemikalijami vse je brez okusa in vonja.
ODGOVORI
5 5
jablan
06. 11. 2025 11.12
+1
Ne iz sicilije
ODGOVORI
1 0
kr nekdo
06. 11. 2025 11.01
+4
no sej dobr, da jih oderuhi na črno po sloveniji prodajajo brez vseh kontrol po 20€ 10kg. A kdo to kontolira k čez mejo pripeljejo? Noben
ODGOVORI
4 0
Albert Konečnik
06. 11. 2025 10.59
+5
Hiper produkcija in visoke cene bodo stvari le še poslabšale. Pridelati je potrebno toliko kot se lahko proda. Je pa res velika škoda, ker ogromno kvalitetnega sadeža (mandarin) iz doline Neretve konča v smeteh, na naših trgovskih policah pa najdemo ogromno mandarin slabe kvalitete.
ODGOVORI
5 0
Grickoficko
06. 11. 2025 10.58
+10
Vse kar je domač, država in EU uniči
ODGOVORI
10 0
bandit1
06. 11. 2025 10.58
+1
Zalivate jih iz Neretve, ki je reka ? kakovosti. Bil videl in hvala za to sadje.
ODGOVORI
4 3
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330