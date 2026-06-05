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Mandat za sestavo nove romunske vlade evroposlancu Tomacu

Bukarešta, 05. 06. 2026 08.34 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
M.S.
Eugen Tomac

Skoraj mesec dni po padcu romunske vlade je predsednik za novega premierja predlagal Eugena Tomaca, trenutnega evropskega poslanca in svetovalca predsednika države. Tomac ima zdaj 10 dni časa, da sestavi vlado in pridobi zaupnico v parlamentu. Potreboval bo 233 glasov podpore.

"Zavedam se izzivov, ki jih moramo premagati. Želim si odprtosti in iskrenega dialoga vseh prozahodnih sil v parlamentu, da bi oblikovali vlado z eno samo agendo: skupnim dobrim za državljane Romunije," je dejal po poročanju romunskega PRO TV.

Kot je dodal, bo parlamentu predstavil ekipo strokovnjakov, sestavil pa bo tehnično in ne politično vlado.

Eugen Tomac je politik z izkušnjami tako na domači kot evropski politični ravni. Rodil se je leta 1981 na območju Izmaila v regiji Odesa, ki je danes del Ukrajine.

Trenutno opravlja drugi mandat poslanca Evropskega parlamenta in vodi neparlamentarno Stranko ljudskega gibanja (PMP). Pred odhodom v Bruselj je bil Tomac med letoma 2012 in 2019 poslanec v romunskem parlamentu, lani oktobra pa je bil imenovan za častnega svetovalca romunskega predsednika Nicusorja Dana, odgovornega za odnose z Romuni, ki živijo v tujini.

Predsednik Romunije je novega kandidata za premierja predlagal po tem, ko je parlament maja izglasoval nezaupnico vladi premierja Ilije Bolojana, kar je privedlo do padca vlade. Predlog o nezaupnici je vložila skrajna desnica skupaj s socialdemokrati (PSD), ki so bili do nedavnega del koalicije.

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