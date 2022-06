Manekenka, ki je "zavzela" otok, devet dni preživela v splitskem zaporu

Kot smo poročali, je več kot mesec dni na nenaseljenem otoku Jaz pri Rogoznici na Hrvaškem bivala švedska manekenka Isabella Lindblom . Njeno bivanje je kar nekaj nejevolje povzročilo okoliškim prebivalcem in ostalim obiskovalcem. Švedinja je namreč vsakega, ki se je otoku približal, nahrulila in napodila. Na otoku je spala v mreži, gojila je tudi kokoši.

Nenavadnemu vedenju so konec naredili hrvaški organi pregona, ki so ji ukazali, da mora otok, na katerem je bivala nezakonito, zapustiti v 24 urah. Njen odhod z otoka, na katerem je bivala nezakonito in s kričanjem vse odganjala stran, ni minil neopaženo. Po svoje je urejala promet, pravi kaos pa je povzročila tudi na avtobusu. Po besedah domačinov naj bi verbalno napadla voznika in nekaj potnikov, eden je nato zaradi ženske, ki je govorila in se prepirala tudi sama s seboj, poklical policijo.

'Bila sem žejna, zato sem pila gin'

Potem pa so jo 5. junija še aretirali zaradi kršenja javnega reda in miru v trgovini. Delavci so, potem ko je manekenka vznemirjala stranke, na pomoč namreč morali znova poklicali policijo. Ko sta policista prišli v trgovino, je ta začela kričati, zato so morali poklicati okrepitve, da so jo umirili, uporabiti so morali silo, piše Dalmatinski portal.