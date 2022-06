Manekenka po odhodu z otoka poskrbela za 'dramo' na avtobusu

Nekdanja švedska manekenka, ki je zaradi prilaščanja otoka Jaz pri Rogoznici polnila naslovnice hrvaških medijev, se je odpravila proti Splitu. Njen odhod z otoka, na katerem je bivala nezakonito in s kričanjem vse odganjala stran, pa ni minil neopaženo. Po svoje je urejala promet, pravi kaos pa je povzročila tudi na avtobusu. Po besedah domačinov naj bi verbalno napadla voznika in nekaj potnikov, eden je nato zaradi ženske, ki je govorila in se prepirala tudi sama s seboj, poklical policijo. Kaj pa je za seboj pustila na otoku?