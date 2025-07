Je ukrajinska manekenka sama padla z višine ali jo je hudo pretepla 'zlata mladina'?

Ukrajinska manekenka Marija Kovalčuk, ki so jo s hudimi poškodbami našli ob cesti v Dubaju, je prvič javno spregovorila in razkrila, kaj se ji je pravzaprav zgodilo.

20-letna Kovalčukova je izginila v začetku marca, potem ko je zamudila let iz Dubaja na Tajsko in prijateljem dejala, da je povabljena na zabavo v hotel. Pogrešana je bila do 18. marca, ko so našli v kritičnem stanju – imela je zlomljeno hrbtenico in utrpela več zlomov okončin. Prestala je vrsto kompleksnih operacij, nekaj časa je bila v komi, zdaj pa se je odločila svojo zgodbo deliti z javnostjo. Novinarji so se z njo pogovarjali na Norveškem, kjer je na rehabilitaciji in nadaljnjem zdravljenju. Trenutno je na invalidskem vozičku.

20-letnica, ki sicer objavlja vsebine tudi na platformi OnlyFans, trdi, da so jo v Združenih arabskih emiratih (ZAE) pretepli mladeniči – "ukrajinska in ruska 'zlata' mladina", kot jim pravi, ki živi v Dubaju. Skupino je spoznala, po tem ko je zamudila let. Eden od njih naj bi ji obljubil, da ji bo za nadaljevanje poti uredil očetovo zasebno letalo. Pred odhodom so ji ponudili, da počaka v hotelski sobi in se jim pridruži na zabavi.

V sobi sta bila brata Artjom in Oleg Papazov – sinova poslovneža iz ukrajinskega Donecka, ki trenutno z družino živi v ZAE, sicer pa ima v lasti več podjetij. Z njima sta bila še dva mladeniča – Oleksandr Laptinski in Maksim Krašeninikov. Slednji je po besedah manekenke odšel prej in ni sodeloval v poznejših dogodkih. Na zabavi sta bili tudi dve dekleti – 19-letna blogerka Oleksandra Mercalova in 16-letna Milena Dolganova.

Sprva je bilo vzdušje v skupini prijateljsko, se spominja Marija. Toda drugi dan se je vse spremenilo – pričeli so se obnašati agresivno, uživali so alkohol in droge. "Začelo se je agresivno prerivanje, suvali so me v ramena. Govorili so mi: Ti pripadaš nam, počeli bomo, kar hočemo. Po tleh so razbijali steklenice, nakar so mi vzeli osebne stvari in potni list. Ena od deklet, Oleksandra, si je nadela mojo obleko in v njej odšla," je za ukrajinski spletni portal Ukrainian National News (UNN) opisala 20-letnica.