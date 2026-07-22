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Manekenskega skavta, povezanega z Epsteinom, na domu našli mrtvega

Pariz, 22. 07. 2026 11.35 pred 2 urama 1 min branja 17

Avtor:
N.L.
Daniel Siad

V hiši v okolici Pariza so našli mrtvega 69-letnega manekenskega skavta Daniela Siada. Bil je eden od več Francozov, ki so bili obtoženi, da so Jeffreyju Epsteinu pomagali pri trgovini z ljudmi in zlorabi žensk. Njegovo ime se je v Epsteinovih dosjejih pojavilo več kot 1000-krat.

Siad je bil tesno povezan z Epsteinom, v sredo pa so ga na domu v bližini Pariza našli mrtvega, so sporočili francoski tožilci, ki jih navaja France24. Preiskava in obdukcija, v kateri bodo ugotavljali natančen vzrok smrti, še trajata.

V kuhinji naj bi ga neodzivnega našla njegova sedanja sostanovalka, 28-letna ženska. Kljub hitremu prihodu zdravniške službe je umrl na kraju, navaja Le Parisien. Po njihovih neuradnih podatkih naj bi umrl zaradi srčnega zastoja.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Bremenijo ga tudi obtožbe o posilstvu, Epsteinovi dokumenti med drugim razkrivajo tudi, da je Siad novačenje žensk primerjal z ribolovom. "Včasih ribe ujamem hitro, včasih pa ne," je leta 2014 zapisal v sporočilu, ki ga je poslal Epsteinu.

69-letnika preiskovalci sicer še niso zaslišali, je pa vse obtožbe že zanikal in dejal, da želi predstaviti svojo različico dogodkov in plat zgodbe. Trdi, da je Epstein izkoristil njegovo zaupanje.

Pred šestimi leti so v Franciji aretirali tudi modnega agenta Jean-Luca Brunela, prav tako zaradi obtožb, da je za Epsteina novačil ženske. Leta 2022 so agenta v zaporu našli mrtvega. Tri leta pred tem je v zaporu umrl tudi Epstein, ko je čakal na sojenje.

Jeffrey Epstein Daniel Siad Francija trgovina z ljudmi smrt

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KOMENTARJI17

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dober dan
22. 07. 2026 14.26
Mrtvi ljudje ne pojejo pesmic
Odgovori
0 0
Petur
22. 07. 2026 14.07
nevarno je preveč vedeti..tako enostavno...
Odgovori
+2
2 0
jafalical
22. 07. 2026 14.06
cudno, pa tako povezani z Epsteinoom?
Odgovori
+2
2 0
Naš zmiraj
22. 07. 2026 14.03
Da niso okuženi, kar umirajo
Odgovori
+2
2 0
Groucho Marx
22. 07. 2026 14.03
V zadevi Fotopub, slovenski verziji Epsteina, je eden od akterjev že pokojni.
Odgovori
+1
2 1
Đokobatina
22. 07. 2026 14.07
Luka mesec je še kako živ
Odgovori
0 0
2mt8
22. 07. 2026 14.02
Sledi je treba pobrisat za sabo, a ne
Odgovori
+2
2 0
rok1211
22. 07. 2026 13.57
NITI EN ŠE NI ŠEL V ZAPOR!!!
Odgovori
+3
3 0
kr en 123
22. 07. 2026 13.50
Čisto slučajno serijsko umirajo....
Odgovori
+5
5 0
ho?emVšolo
22. 07. 2026 13.36
Upam da vse polovijo, ki so sodelovali z Epsteinom!
Odgovori
+3
3 0
ho?emVšolo
22. 07. 2026 13.35
Holazen!
Odgovori
+2
2 0
BUONcaffee
22. 07. 2026 13.30
Ja, to je to. Še več bo tega sedaj, ko se vse ve.
Odgovori
+2
2 0
flexilbe principles
22. 07. 2026 13.30
"Manekenskega skavta"? Zakaj sploh prevajte? Posrednik? Lovec na talente? Iskalec kadrov? Karkoli, samo ne skavt. Vsaj tabornik...
Odgovori
+7
8 1
NeXadileC
22. 07. 2026 13.44
Ah, šele zdajrazumem, kaj so šteli rečt.
Odgovori
0 0
MarkoJur
22. 07. 2026 13.29
Vplivneži eliminirajo priče, ki preveč vedo, eno za drugo...
Odgovori
+3
3 0
YouRangMyLord
22. 07. 2026 13.41
Saj vemo, kdo se najbolj boji razkritja in kaj počne svetu s svojo geriatrično žlehtnobo, samo da bi preusmeril pozornost. Star je 80 let. Boji se soočenja s svojimi dejanji iz preteklosti.
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+2
3 1
borjac
22. 07. 2026 12.04
TISTA OSEBA , KATERA "ČISTI" PRIČE IZ EPSTEINOVH DOSJEJEV MORA BITI IZREDNO MOČNA , KAJTI VSE TE EPSTEINOVE PRIČE , KAR UMREJO , KAP , HITRA BOLEZEN , .. UZELA JIH MAGLA ..... TOREJ OSEBA KATERA NAROČA TE "BOLEZNI" MORA BITI IZREDNO MOČNA ?????
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+16
17 1
bibaleze
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