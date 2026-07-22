Manekenskega skavta, povezanega z Epsteinom, na domu našli mrtvega

V kuhinji naj bi ga neodzivnega našla njegova sedanja sostanovalka, 28-letna ženska. Kljub hitremu prihodu zdravniške službe je umrl na kraju, navaja Le Parisien. Po njihovih neuradnih podatkih naj bi umrl zaradi srčnega zastoja.

Siad je bil tesno povezan z Epsteinom, v sredo pa so ga na domu v bližini Pariza našli mrtvega, so sporočili francoski tožilci, ki jih navaja France24. Preiskava in obdukcija, v kateri bodo ugotavljali natančen vzrok smrti, še trajata.

Bremenijo ga tudi obtožbe o posilstvu, Epsteinovi dokumenti med drugim razkrivajo tudi, da je Siad novačenje žensk primerjal z ribolovom. "Včasih ribe ujamem hitro, včasih pa ne," je leta 2014 zapisal v sporočilu, ki ga je poslal Epsteinu.

69-letnika preiskovalci sicer še niso zaslišali, je pa vse obtožbe že zanikal in dejal, da želi predstaviti svojo različico dogodkov in plat zgodbe. Trdi, da je Epstein izkoristil njegovo zaupanje.

Pred šestimi leti so v Franciji aretirali tudi modnega agenta Jean-Luca Brunela, prav tako zaradi obtožb, da je za Epsteina novačil ženske. Leta 2022 so agenta v zaporu našli mrtvega. Tri leta pred tem je v zaporu umrl tudi Epstein, ko je čakal na sojenje.