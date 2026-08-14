Mangione priznal krivdo: 'Na Manhattnu sem ustrelil gospoda Thompsona'

Luigi Mangione je 20. decembra 2024 ustrelil izvršnega direktorja zdravstvene zavarovalnice UnitedHealthcare Briana Thompsona v znak protesta proti ameriškemu zavarovalniškemu sistemu. Primer je pretresel ameriški poslovni svet in celotno državo, sprožil je tudi nacionalno razpravo o stanju ameriškega zdravstva.

Pred zveznim sodiščem se je Mangione danes izrekel za krivega zalezovanja. "4. decembra zjutraj sem na Manhattnu ustrelil gospoda Thompsona, ki je umrl," je po poročanju ameriških medijev izjavil pred sodiščem.

Njegovi odvetniki si prizadevajo razveljaviti sodni proces v zvezi s tem primerom na ravni države New York, kjer je Mangione obtožen umora. Kot poudarjajo, posamezniku ni mogoče dvakrat soditi za isto kaznivo dejanje.