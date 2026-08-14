Mangione priznal krivdo: 'Na Manhattnu sem ustrelil gospoda Thompsona'

Luigi Mangione je 20. decembra 2024 ustrelil izvršnega direktorja zdravstvene zavarovalnice UnitedHealthcare Briana Thompsona v znak protesta proti ameriškemu zavarovalniškemu sistemu. Primer je pretresel ameriški poslovni svet in celotno državo, sprožil je tudi nacionalno razpravo o stanju ameriškega zdravstva.
Pred zveznim sodiščem se je Mangione danes izrekel za krivega zalezovanja. "4. decembra zjutraj sem na Manhattnu ustrelil gospoda Thompsona, ki je umrl," je po poročanju ameriških medijev izjavil pred sodiščem.
Njegovi odvetniki si prizadevajo razveljaviti sodni proces v zvezi s tem primerom na ravni države New York, kjer je Mangione obtožen umora. Kot poudarjajo, posamezniku ni mogoče dvakrat soditi za isto kaznivo dejanje.
"Pravkar smo na državnem sodišču vložili predlog, v katerem pojasnjujemo, zakaj je treba obtožbe na zvezni ravni zavrniti v skladu z zakonodajo zvezne države New York o zaščiti pred dvojnim kaznovanjem," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejala Mangionejeva odvetnica.
Najvišja kazen za zalezovanje je dosmrtni zapor. Mangionejevi odvetniki so doslej uspeli iz obtožnice na zvezni ravni in na ravni zvezne države New York izločiti obtožbo o naklepnem umoru, zaradi česar mu v primeru obsodbe na zveznem sodišču ne grozi več smrtna kazen. Izločiti so uspeli tudi obtožbo o terorizmu.
Sodnica Margaret Garnett je razglasitev kazni določila za 18. december.
Tožilstvo predlaga najvišjo možno kazen za to kaznivo dejanje, to je dosmrtni zapor. Končno odločitev o kazni bo sprejela sodnica Garnett.
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