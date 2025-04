Če bo Luigi Mangione obsojen, bodo zanj zahtevali smrtno kazen

Mangioneja so 9. decembra lani aretirali v Pensilvaniji, kjer so ga prijeli teden dni po odmevnem umoru direktorja zdravstvene zavarovalnice UnitedHealth na ulicah New Yorka. 26-letnik je s svojim dejanjem požel precej odobravanja v ameriški javnosti in zlasti na družbenih omrežjih spodbudil izraze sovraštva do zdravstvenih zavarovalnic, ki v ZDA pogosto zavračajo plačila posegov in onemogočajo dostop do zdravstvenih storitev za manj premožne.