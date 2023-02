Manipulirali z mnenjem, širili laži in vplivali na rezultate 27 volitev

50-letni Tal Hanan je vodja skupine Jorge, hekerske mreže, ki si pripisuje zasluge za vplivanje na izide vsaj 27 volitev v različnih državah po svetu. Skupina naj bi bila aktivno vključena tudi v vdore v račune, sabotaže in širjenje dezinformacij na družbenih medijih, razkrivajo posnetki in dokumenti, ki jih je pridobil časnik Guardian. Hanan zanika, da bi počeli karkoli nezakonitega.

Tala Hanana in njegovo poveljevanje skupini Jorge je razkrila skupina novinarjev Le Monda, Der Spiegla in El Paisa. Preiskavo je usmerjala francoska neprofitna organizacija Forbidden Stories. Novinarji so se Hananu predstavili kot potencialne stranke in z njim med julijem in decembrom 2022 opravili približno šest ur pogovorov pod krinko, v katerih je nekdanji pripadnik izraelskih specialnih sil povedal, da so bili pripadniki njegove skupine na voljo obveščevalnim agencijam, političnim kampanjam in zasebnim podjetjem, ki so želela vplivati na javno mnenje. Skupina Jorge je po njegovih besedah delala za naročnike iz Afrike, Južne in Srednje Amerike, ZDA in Evrope. Ena od ključnih storitev njegove ekipe je programski paket Advanced Impact Media Solutions or Aims. Ta nadzoruje armado na tisoče lažnih profilov na Twitterju, LinkedInu, Facebooku, Telegramu, Gmailu, Instagramu in YouTubu. Nekateri avatarji imajo celo račune Amazon s kreditnimi karticami, bitcoin denarnicami in računi Airbnb.

icon-expand Hanan zanika, da naj bi podatke pridobivali nezakonito. FOTO: Shutterstock

Hanan je novinarjem povedal, da skupina pridobiva podatke o tarčah tudi z vdori v Gmail in Telegram račune ter da so številne podatke posredovali verodostojnim medijem, objave pa nato avtomatizirano širili s programsko opremo Aims. Guardian navaja, da je bila večina strategije oblikovana okrog spodbijanja in sabotitranja konkurenčnih kampanj. Metode in tehnike, ki jih je opisal Hanan, postavljajo nove izzive za velike tehnološke platforme, ki so se leta trudile preprečiti aktivnosti posameznikom in skupinam, ki širijo laži ali kršijo varnost uporabnikov na svojih platformah. Vse več dokazov, da obstaja zasebni globalni trg dezinformacij, predstavlja resen izziv za demokracijo, piše britanski časnik. Hanan naj bi nekatere od dezinformacijskih operacij vodil preko zasebnega podjetja Demoman International, ki neposredno sodeluje z izraelskim ministrstvom za obrambo pri izvažanju vojaške opreme. Ministrstvo se zaenkrat še ni odzvalo na novinarska vprašanja. Krinka: Nestabilna afriška vlada, ki bi rada odložila volitve Trije novinarji, ki so se predstavili za svetovalce politično nestabile vlade ene od afriških držav so stopili v kontakt s Hananom sredi lanskega leta. Povedali so mu, da si vlada prizadeva preložitev volitev. Pogovore so najprej opravili preko videoklica, nato pa so se z njim sestali v okolici Tel Aviva. Hanan jim je povedal, da so njegovi sodelavci strokovnjaki za finance, družbena omrežja, politične kampanje in psihološko vojskovanje, ki so izkušnje nabrali v vladnih agencijah. Delali naj bi na šestih lokacijah po svetu. Na sestankih v živo so sodelovali še štirje predstavniki, med njimi Zohar Hanan, Talov brat, izvršni direktor skupine Jorge. Kot so razkrili v pogovorih, so poskušali vplivati na 33 izidov volitev, 27-krat so bili uspešni. Tal je dodal, da so bili vpleteni v dva večja projekta v Združenih državah Amerike, vendar hkrati dodal, da se z ameriški politiko posebej ne ukvarjajo. Trenutno je njihova prioriteta ena od afriških držav. Na sestankih so predstavniki hekerske skupine razkrili tudi svojo ceno za vmešavanje v volitve. Ta naj bi znašala med 5 in 15 milijonov evrov. V enem od elektronskih sporočil, ki jih je pridobil Guardian pa so v resnici za svoje usluge zaračunali precej manj - "le" 150.000 evrov za projekt v Latinski Ameriki.

Skupina je večkrat sodelovala tudi z zloglasno britansko družbo za politično svetovanje Cambridge Analytico, ki jo je pokopalo prav razkritje o vmešavanju v volitve in vplivanju na javno mnenje. Leta 2015 je tako skupina Jorge med drugim sodelovala pri manipuliranju javnega mnenja med predsedniškimi volitvami v Keniji. Omenjena programska oprema Aims omogoča, da vzpostavitev do 5000 botov, ki nato razširijo množična sporočila in propagando. Uporabili so jo pri vpletanju v 17 volitev, piše Guardian. "To je naš polsamodejni avatar za ustvarjanje sporočil," je dejal Hanan in dodal, da se lahko uporablja v katerem koli jeziku. Dejavnosti preko Aimsa so se v lanskem letu močno razširile. Po njegovih besedah sedaj obvladujejo 30.000 avatarjev.