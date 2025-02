Manj kot dve leti po nastanku 400-metrskega otoka ni več

Enega je 14. februarja 2023 posnel tudi Nasin satelit. Dodatna satelitska analiza je pokazala, da se je otok pojavil med 30. januarjem in 4. februarjem predlani. Po ocenah geologa Marka Tingaya z Univerze v Adelaidi je bil otok širok približno 400 metrov. Do konca leta 2024 pa je sredi morja ostala le še manjša pikica kopnega.

Blatni vulkani

Blatni vulkani so nenavadni in čudoviti pojavi, ki pa so še vedno zelo slabo raziskani, priznava Tingaya. Otoki, ki ob tem nastanejo, so lahko veliki od nekaj metrov pa do nekaj kilometrov, pojavljajo se na območjih, kjer se stikajo tektonske plošče. Ob povečanem podpovršinskem tlaku ta na površje potisne mešanico tekočin, plinov in sedimentov.

Na območju vzhodnega Azerbajdžana in v Kaspijskem morju so geologi našteli več kot 300 blatnih vulkanov, večina pa jih je na kopnem, še pojasnjujejo pri Nasi.