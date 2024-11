Manjkajo le še glasovi dveh držav, nagibajo se na stran Trumpa

Zmaga na ameriških volitvah je zanesljivo že pripadla republikanskemu kandidatu Donaldu Trumpu. Manjkajo le še glasovi Arizone in Nevade, ki pa se prav tako nagibajo na Trumpovo stran. Kakšen bo torej končni rezultat volitev in kakšni so bili izidi preteklih tesnih bojev na volitvah čez lužo.