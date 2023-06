Manjša, slabše vidna in bolj nevarna

"Nismo povsem prepričani, kakšen domet ima posodobljena različica rakete. Nosi pa 150-kilogramsko bojno glavo. Za primerjavo bojna glava vodenih raket X-101 in Kalibr tehta 400 do 450 kilogramov. Raketa je torej manjša, ampak bolj nevarna. Težje jo je zaznati, saj je njena odsevna površina manjša," je dejal Ignat.

Jurij Ignat je potrdil, da je ruska vojska sistem s štirimi lanserji, ki lahko sprožijo salvo 32 raket Kh-35U, namestila v oblasti Brjansk, zaradi tega pa so ogrožene ukrajinske regije na severovzhodu države. Za razliko od izvorne različice rakete, ki so jo začeli razvijati v osemdesetih v Sovjetski zvezi, ima raketa daljši, 300-kilometrski domet.

V osnovi gre sicer za protiladijsko raketo, ki pa se lahko, predvsem v posodobljenih različicah, ki so jih razvili v zadnjem desetletju, uporabi tudi proti ciljem na zemlji. Zasnovana je za nizek let nad vodo, zato tudi proti ciljem na zemlji leti izjemno nizko, pojasnjuje Ignat, ki dodaja, da so Rusi tovrstne rakete že uporabili za napade na cilje v Odesi in Nikolajevu.