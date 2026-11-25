Po podatkih FlightAware je bilo letalo tipa Cessna 210 na poti iz New Orleansa v Fort Myers na Floridi. Kontrola zračnega prometa je stik z letalom izgubila okoli 15.45 po lokalnem času, nekaj trenutkov kasneje pa je letalo strmoglavilo v Mehiški zaliv.

Potapljači so v trupu letala našli trupla štirih odraslih in dveh dečkov, starih 8 in 10 let, je povedal tiskovni predstavnik obalne straže Juan Ros.