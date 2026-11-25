Po podatkih FlightAware je bilo letalo tipa Cessna 210 na poti iz New Orleansa v Fort Myers na Floridi. Kontrola zračnega prometa je stik z letalom izgubila okoli 15.45 po lokalnem času, nekaj trenutkov kasneje pa je letalo strmoglavilo v Mehiški zaliv.
Potapljači so v trupu letala našli trupla štirih odraslih in dveh dečkov, starih 8 in 10 let, je povedal tiskovni predstavnik obalne straže Juan Ros.
Reševalci so potnike iskali več ur, sprva so na vodi našli le tri rešilne jopiče, rešilni splav in kabino letala, je pojasnil.
"Čeprav to ni izid, ki smo si ga vsi želeli, smo hvaležni za učinkovito usklajevanje med različnimi službami, ki nam je omogočilo, da smo hitro našli osebe na krovu in njihovim družinam prinesli vsaj nekaj zadoščenja," pa je dejal poveljnik Trevor Blount, koordinator reševalne akcije.
Vzrok za strmoglavljenje še ni znan.
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