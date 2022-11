Manjše letalo trčilo v daljnovod, pilot in sopotnik težje poškodovana

Nesreča se je zgodila v nedeljo popoldne po lokalnem času v bližini letališča Montgomery County Airpark. Reševalci so moška, ujeta v letalu, spravili na varno šele nekaj čez polnoč. Po besedah gasilcev je šlo za izjemno težko intervencijo, ki so jo oteževale tudi slabe vremenske razmere.

Policija v Marylandu je sporočila, da sta bila na krovu manjšega letala 65-letni pilot Patrick Merkle in 66-letni potnik Jan Williams iz Louisiane. Po poročanju SkyNews so pilota in sopotnika zaradi hudih poškodb in podhladitve odpeljali v bolnišnico.

Vzrok za nesrečo še ni znan, ameriška zvezna uprava za letalstvo pa je že sprožila preiskavo.

Komunalno podjetje Pepco je medtem sporočilo, da je po nesreči okoli 120.000 odjemalcev ostalo brez električne energije. Zaradi daljšega izpada elektrike so šole v okrožju Montgomery danes ostale zaprte. Težave sta v nedeljo imeli tudi dve tamkajšnji bolnišnici, ki sta delovali v omejenem obsegu.